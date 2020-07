Cada any arriben a Catalunya uns 20 milions de turistes estrangers, però enguany la xifra es reduirà, com a mínim, a la meitat. La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Maria Àngels Chacón, pronostica una caiguda del turisme –tant estranger com espanyol- d'entre el 41% i el 53%. En un any habitual, el turisme estranger significa el 84% d'ingressos, i aporta un total de 21.000 milions d'euros.