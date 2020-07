Indrets amb encant a Manresa i al Bages

El Bages, al cor de Catalunya, és una comarca amb una àmplia i variada oferta turística. A la capital, Manresa, trobem punts d'interès com la basílica de la Seu, el carrer del Balç, el santuari de la Cova, el Museu Comarcal i el Centre d'Interpretació Manresa 1522: la ciutat d'Ignasi.

Un altre espai destacat és el parc de l'Agulla, on es pot passejar, córrer, asseure's i descansar o circular en bicicleta pel camí que voreja el llac, amb molt bones vistes a la muntanya de Montserrat. El monestir de Montserrat és precisament el gran atractiu turístic del Bages. La muntanya, la basílica, la Verge, l'Escolania... és un pol d'atracció per als turistes. Per Sant Joan va reobrir de forma progressiva i amb la previsió d'una caiguda de visitants del 50%. També s'ha recuperat el servei de cremallera, l'aeri i el funicular, tancats durant la pandèmia de la covid.

Al Bages, altres indrets per conèixer són el Poble Vell de Súria, el castell i la muntanya de sal de Cardona o el monestir de Sant Benet de Bages, entre d'altres.



Estiu Jove

Un any més, ara amb restriccions per la covid-19, l'Ajuntament de Manresa programa Estiu Jove, amb sortides, vòlei platja i realitat virtual, entre d'altres.