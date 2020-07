El Museu del Ciment estrena espais i recursos

El Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug va obrir portes a principi de juny després d'estar tres mesos tancat a causa de la pandèmia de la covid-19. L'activitat s'ha reprès amb les mesures preventives i les recomanacions sanitàries i higièniques prescrites, i amb totes les condicions necessàries per facilitar l'acollida de visitants.

Com a novetat, destaca l'obertura del nou espai de la galeria de la vagoneta (a la foto), que permet enriquir la visita a la fàbrica amb un nou punt d'interès sorprenent. Es tracta d'una galeria d'uns 500 metres de llargada, per on circulava (del 1904 al 1912) una vagoneta amb materials per a la fabricació del ciment.

També es recupera el recorregut circular per la fàbrica, tancat a causa d'unes obres de consolidació de l'edifici, i s'amplia així el recorregut visitable.

I per al públic familiar, el museu proposa «La recerca del Cofre d'Asland», un nou joc de descoberta dels espais industrials per mitjà dels follets de la fàbrica, els clinquerons i les clinquerones.