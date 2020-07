Patrimoni, llegat i tradició a Fonollosa

Fonollosa conserva l'esperit i les tradicions d'un poble mil·lenari. Ubicat al vessant sud de la serra de Castelltallat, el municipi està format per quatre nuclis: Fonollosa, Fals, Camps i Canet de Fals. Tots tenen el seu encant i recursos turístics interessants. Indrets naturals com ara fonts, pinedes i alzinars, amb la particular Alzina de Querol, als afores de Fonollosa. És un impressionant arbre centenari amb un perímetre de base de 5,64 metres i una alçada de 16,2.

També destaca el patrimoni històric del municipi, amb elements com la necròpolis de la plaça de la Creu de Camps. També, el pou de glaç de Fals i les Torres de Fals, un conjunt monumental format per les torres de l'antic castell de Fals, l'església de Sant Vicenç, la rectoria i el cementiri.

L'entorn de Fonollosa és idoni per a rutes de senderisme i BTT. Es pot fer parada en un dels restaurants del municipi o fer estada en alguna casa rural. I conèixer el celler Més que Paraules, de Jaumandreu, a Canet de Fals.

A més, Fonollosa manté vives tradicions com el Pessebre Vivent del Bages i la Nit Viva.