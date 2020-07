Propostes a l'aire lliure a la Molina

L'estació de muntanya de La Molina és un espai ideal per viure unes vacances en família i ensenyar als infants els valors de la natura. Amb una àmplia oferta turística i d'activitats a l'aire lliure, la Molina ofereix al visitant unes instal·lacions i un entorn per gaudir del patrimoni natural. Compta amb el segell d'Equipament Familiar.

Novetats i activitats

Una de les principals novetats és la possibilitat d'arribar al Niu de l'Àliga, el refugi guardat més alt del Pirineu, amb el telecabina del Cadí-Moixeró. Situat a 2.537 metres d'alçada, és un refugi de muntanya que es troba al cim de la Tosa d'Alp i forma part de la ruta Cavalls del Vent. Al cim, s'hi ha instal·lat un punt d'observació panoràmic amb magnífiques vistes de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès.

Aquesta temporada també hi ha novetats en els circuits del Bikepark, que s'han adaptat a les necessitats dels practicants de descens. A banda, els ciclistes podran pujar fins al Niu de l'Àliga per gaudir de les vistes deixant la bicicleta a l'estació intermèdia. Qui adquireixi un forfet de temporada del Bikepark obtindrà un tiquet gratuït de telecabina per a regalar.

També estarà obert el telecadira Cap de Comella (els caps de setmana i cada dia durant el mes d'agost), els serveis de restauració d'Alabaus, el Niu de l'Àliga i El Bosc i les activitats del Parc Aventura d'Arbres i els circuits de Fauna i Frisbee, entre d'altres.

Mesures sanitàries

La Molina ha obert portes amb totes les mesures que marquen les autoritats sanitàries perquè els visitants gaudeixin de l'estada a l'estació amb totes les garanties de seguretat. Per aquest motiu, les persones usuàries disposen de tota la informació necessària als plafons informatius de l'estació, on es detallen els protocols a seguir.