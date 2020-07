Puigcerdà, mil i una possibilitats

La Cerdanya és una comarca amb personalitat pròpia, plena de pobles petits amb encant i d'espais naturals idíl·lics. A la capital, Puigcerdà, hi ha molts punts interessants per descobrir, com ara l'estany i el parc Shierberck, el campanar de Santa Maria i el centre comercial. I també hi ha una àmplia oferta d'activitats d'aventura i per fer en família.

Després de la pandèmia, la Cerdanya està preparada per rebre visitants i perquè els residents gaudeixin. Per això s'han programat un seguit d'activitats culturals als municipis d'Alp, Llívia i Puigcerdà, que inclouen visites patrimonials, conferències, mercats i música en viu, entre d'altres.