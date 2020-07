Respirar natura viatjant en trenet turístic

El Tren del Ciment està en marxa amb una oferta conjunta de tota l'activitat turística associada de l'alt Berguedà. El recorregut amb aquest ferrocarril turístic permet al visitant gaudir d'una experiència completa que integra la contemplació de paisatges de gran valor natural a les portes del parc natural del Cadí Moixeró mentre descobreix els vestigis d'un important actiu industrial català i una de les obres més especials d'Antoni Gaudí.

El Tren del Ciment és una línia amb més de 100 anys d'història que antigament unia la fàbrica de ciment Asland de Castellar de n'Hug amb Guardiola de Berguedà, des d'on sortia la línia del fer-rocarril cap a Berga i Manresa. Recorre 3,5 quilòmetres en un trajecte d'uns 20 minuts.

3,5 km i quatre parades

Al llarg del recorregut, el Tren del Ciment fa quatre parades: comença el trajecte a la Pobla de Lillet, on es troba una exposició de material mòbil ferroviari, i para a la Pobla-Centre, on es pot veure el Pont Vell i el monestir romànic de Santa Maria de Lillet. La tercera estació és als Jardins Artigas, obra del famós arquitecte modernista Antoni Gaudí, i finalitza el seu recorregut al Museu del Ciment, des d'on el visitant, si vol, pot endinsar-se en territori del parc natural del Cadí Moixeró i meravellar-se amb indrets de gran bellesa com les fonts del Llobregat. Amb aquest singular ferrocarril turístic es transporta l'usuari a un viatge cultural envoltat de natura.

Mesures de protecció

El Tren del Ciment ha obert amb totes les mesures que marquen les autoritats sanitàries perquè els visitants gaudeixin del viatge i les visites amb totes les garanties. Els usuaris disposen de tota la informació necessària en diferents plafons informatius ubicats en punts estratègics, on es detallen els protocols a seguir en cada cas, com l'ús obligatori de mascareta per a clients i persones treballadores en espais tancats, així com als espais on no es pugui garantir distància.