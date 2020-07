Viu l'estiu a Costa Barcelona

Barcelona és un territori ric i divers ple de possibilitats per gaudir de l'oci, de la cultura i de la natura. Amb dotze parcs naturals, un valuós patrimoni artístic i monumental i una gastronomia reconeguda, no cal anar més lluny per passar unes vacances perfectes. Sobretot si t'agrada la platja! El mar és l'essència de Costa Barcelona, una destinació turística ideal per relaxar-se. Explora amb els cinc sentits el teu racó preferit de les comarques litorals de Barcelona... i deixa't sorprendre!



Gaudeix de la remor de les onades al Garraf

Amb una llum i un clima excepcionals, Costa Barcelona convida especialment a fer turisme de platja. I, al Garraf, en tens moltes per escollir! Les seves platges extenses són un lloc excel·lent per passejar, practicar activitats nàutiques o refrescar-se a les terrasses de les guinguetes. I les cales petites que s'amaguen entre el rocam, el cau somniat pels amants de la tranquil·litat, la pràctica del naturisme i la remor de les onades.

Al vespre, però, el paisatge es transforma. Els carrers i les places de les seves viles marineres s'omplen de música i converses mentre veïns i visitants brinden per la salut de tothom amb copes de malvasia.

Fes un tast de vins a l'Alt Penedès

De vins també en saben a l'Alt Penedès, i no pas poc! A la denominació d'origen més extensa és fàcil trobar un celler que organitzi un tastet de les seves ampolles. I com la beguda sempre es degusta millor acompanyada de menjar, per què no aprofites la visita i sopes entre vinyes? Algunes empreses familiars paren taula al bell mig dels seus conreus i munten maridatges gastronòmics d'excepció sota els estels.

Admira un tresor modernista al Baix Llobregat

Si t'agraden els marcs incomparables, t'encantarà descobrir el tresor que va regalar al Baix Llobregat el més important arquitecte modernista. Ens referim, evidentment, a Antoni Gaudí, i la joia en qüestió és la cripta de la Colònia Güell, un edifici sorprenent que ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I no és per a menys! Els vitralls amb forma de pinya filtren suaument els raigs de sol, tenyint l'espai amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.

Practica activitats nàutiques al Maresme

Prefereixes aprofitar les vacances per fer esport? Al Maresme trobaràs moltes opcions per gaudir activament del teu temps de lleure! La comarca disposa de cinc ports esportius amb serveis de qualitat, a més d'una amplíssima oferta nàutica: pots practicar-hi submarinisme, vela i navegació, llogar embarcacions o fer sortides programades. I si vols contemplar el mar des de dalt de la muntanya, complementa les activitats aquàtiques amb rutes pel Parc Natural del Montnegre-Corredor, ja sigui a peu o amb bicicleta. La decisió és teva!

Explora els parcs naturals del Vallès Occidental

Si necessites recuperar l'equilibri, també trobaràs a Costa Barcelona bons racons per escapar de la civilització i perdre't per rius i muntanyes. Al Vallès Occidental, en el terme municipal de Sant Llorenç Savall, el riu Ripoll dibuixa paratges de gran bellesa en el seu viatge cap al sud. I ben a prop, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el Parc Natural de la Serra de Collserola són dos espais verds de gran valor ecològic i mediambiental amb nombroses rutes i senders senyalitzats.

Aprecia la delicadesa de la cuina tradicional al Vallès Oriental

Tens gana? No pateixis! A Costa Barcelona la bona teca està garantida, tant per a grans com per a petits. I molt especialment al Vallès Oriental, una comarca on la burgesia modernista va deixar la seva empremta en la cuina tradicional de pagès, creant una gastronomia imaginativa, delicada i molt saborosa. Si et ve de gust tastar-la, apropa't a qualsevol dels restaurants de la plataforma Cuina VO, un col·lectiu de xefs apassionats amb els productes artesans de la comarca.