En terra de pocions i rituals. Viure la màgia de Catalunya

Per als que busquin rutes sorprenents, no hi ha una proposta millor que visitar el Lluçanès, un altiplà entre el Berguedà i Osona, un mirador natural des del qual es poden veure les comarques veïnes, petits pobles de pedra i tradicionals masies aïllades. Es tracta d'una àrea rural plena d'històries de bruixeria que es mouen entre la llegenda i la realitat històrica. És Reserva de la Biosfera, i ofereix al viatger passejar i respirar en un entorn d'aire pur i bellesa natural, també relaxar-se a les aigües ter- mals dels balnearis de la zona.

Hi ha una ruta temàtica que permet descobrir una part del Lluçanès a través de les bruixes, el record de les quals encara segueix viu. El recorregut pot iniciar-se per la Gola de les Heures, que va ser espai de trobada de les bruixes. Per arribar-hi cal endinsar-se en un dels petits paradisos naturals del Lluçanès, la vall de la riera de Merlès, que travessa un racó de gran interès paisatgístic, amb vegetació frondosa i que alterna trams d'aigües tranquil·les amb d'altres de salts vertiginosos per passadissos de pedra. Aquesta gola va ser punt de trobada per fer els samaniats, tal com es deien en aquesta zona els aquelarres. Altres zones on també se celebraven samaniats eren les Goles de Fuman- ya, situades al prop de la riera del Lluçanès, la font del Bou, al terme de Lluçà, o la plana de les Bruixes i la plaça Balladora, al terme de Sant Bartomeu del Grau.

Als voltants de Prats de Lluçanès trobem un altre punt clau, el Roc Foradat o de la Bruixa Napa, una roca amb un forat al centre i on explica la llegenda que la bruixa Napa preparava els seus beuratges i feia els seus conjurs.

Obligada és la visita a Sant Fe- liu Sasserra, capital històrica del Lluçanès i on el viatger trobarà ele- ments relacionats amb la bruixe- ria. A la plaça del Bisbe Torras i Bages, la plaça de l'església, s' hi ubica el Centre d'Interpretació de la Bruixeria, un espai en el qual es mostren les activitats de les bruixes en el context històric en què van viure. L'exposició compta amb elements escenogràfics i audiovisuals que fan la recreació del judici a una bruixa i també d'un samaniat, o sigui un sorprenent aquelarre.

La visita: passeig pel poble

Una bona idea és fer una visita a Prats de Lluçanès i visitar la impressionant església de Sant Vicenç, d'estil barroc, l'església de la Bona Sort, al voltant de la qual es troba el nucli primitiu de Prats, els antics safaretjos públics i la plaça Vella. Un lloc molt destacat i emblemàtic és el santuari de Lourdes, que té un mirador elevat des del qual es pot observar tot l'altiplà del Lluçanès.

Conèixer més: "Fes-ta bruixa"

La Fira de les Bruixes se celebra cada any el dia 1 de novembre a Sant Feliu Sasserra i s'hi reviu un retorn al segle XVII per recordar el món misteriós de la bruixeria. Amb ella, s'omplen els car- rers de productes artesanals i esotèrics i també de representacions teatrals. Les activitats comencen el dia abans a la nit amb la Fes-ta bruixa, un espectacle on veïns i visitants fan la invocació de la festa.