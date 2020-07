Descobreix la província de Saragossa

Recórrer Saragossa província és deixar-se seduir pels seus entorns idíl·lics, per la seva gent i pels seus brous i gaudir de la història de país a través d'un enorme patrimoni que abasta des de l'antiguitat fins als nostres dies.

De Calataiud al Baix Aragó, cada comarca de Saragossa província es presenta com una opció amb una infinitat de possibilitats per gaudir del turisme d'interior aquest estiu. Recorrem els punts més bells de la província que va veure néixer Ferran el Catòlic. Ens hi acompanyes?



Mudèjar Patrimoni Mundial - Comarca de Calataiud

L'arquitectura mudèjar, obra dels musulmans que es van quedar a viure en territori cristià després de la reconquesta, té molts dels seus més bells exemples a Saragossa província. Entre ells destaquen les tres esglésies declarades Patrimoni Mundial per la Unesco, totes elles a la comarca de Calataiud: l'església fortalesa de Santa Maria de Tobed, l'església de Santa Tecla de Cervera de la Cañada i la col·legiata de Santa Maria de Calataiud.



Símbol de pau - Belchite

Belchite

La batalla de Belchite es va produir el 1937 i va ser un dels enfrontaments més cruents de la Guerra Civil. Les tropes insurrectes i les republicanes van lluitar aferrissadament, hi va haver més de 5.000 morts i el poble va quedar arrasat. El règim franquista va voler conservar així com a record de la contesa, i gràcies a això les ruïnes del vell Belchite (el nou es va reconstruir just a la banda) han arribat fins als nostres dies convertides en una crua estampa dels desastres de la guerra i en un símbol de pau, de memòria i de reconciliació.



Ciutat monumental - Tarazona

A més d'haver estat bressol de la cantant Raquel Meller i del còmic Paco Martínez Soria, Tarazona pot presumir d'oferir un ampli llistat de monuments d'incalculable valor artístic. La catedral és un singular exemple de temple gòtic en el qual conviu un excepcional llegat mudèjar i renaixentista, però també són magnífics el call, la façana de l'ajuntament i l'antiga plaça de toros.



Bressol de Ferran El Catòlic - Comarca de Las Cinco Vilas

La comarca de les Cinco Vilas, la terra que va veure néixer a Ferran el Catòlic, ofereix un patrimoni cultural i mediambiental extraordinari. Un castell i Sos del Rei Catòlic (la localitat natal del monarca) són dos dels pobles amb més encant de la província de Saragossa i transporten el viatger a l'edat mitjana gràcies a les seves magnífiques esglésies i fortaleses romàniques, els seus calls, els seus carrers i cases empedrades ...

Esglèsia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada

Passeig medieval - Daroca

Un altre de les destinacions imprescindibles de Saragossa província és el conjunt medieval de Daroca, un municipi amb títol de ciutat assentat en ple Sistema Ibèric. Sens dubte un dels principals atractius és recórrer les seves muralles, amb les seves imponents torres i portes, fins arribar al castell, que ofereix unes panoràmiques precioses.



Rutes de el vi - Borja, Cariñena, Calataiud

A Saragossa els aficionats a l'enoturisme poden gaudir de fins a tres rutes del vi diferents: la del Camp de Borja, la de Cariñena i la de Calataiud. Tres propostes diferents amb els seus propis matisos i senyals d'identitat que a més d'excel·lents vins i cellers ofereixen molts altres atractius per als que busquen gaudir amb tots els sentits.



Esports d'estiu - Baix Ebre

Al Baix Ebre saragossà els embassaments de Riba-roja i Mequinensa (aquest últim és conegut com el Mar d'Aragó) són el paradís per als amants dels esports nàutics i una referència per als pescadors de tot Europa. A més, la zona ofereix moltes altres propostes com el castell i la col·legiata de Casp o el Museu de la Batalla de l'Ebre de Faió.