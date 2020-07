Desconnexió: vacances a la platja

Encara que aquest any tan sols pot obrir vuit dels seus establiments per garantir les condicions sanitàries que requereix la nova normalitat, assegura comoditat i desconnexió al màxim.



1. Medplaya Hotel Pez Espada

Situat a Torremolinos (Màlaga), aquest establiment s'ha convertit en un autèntic clàssic de la Costa del Sol gràcies a les seves quatre estrelles i la seva situació privilegiada a primera línia de platja. És ideal tant per a famílies com a adults.



2. Medplaya Hotel Bali

No cal traslladar-se fins a Indonèsia per gaudir de diversió per a tota la família. MedPlaya Hotel Bali, situat a Benalmádena (Màlaga) ofereix totes les comoditats a pocs quilòmetres.



3. Medplaya Hotel Sant Eloi

Aquest aparthotel envoltat de pins mediterranis brinda aventures i entreteniment per a tota la família. Situat a Tossa de Mar (Girona) permet conèixer millor la Costa Brava.



4. The Agir Springs Hotel

Aquesta és l'última aposta de la cadena hotelera i un dels seus establiments més exclusius tan sols per a adults. Situat a la platja de Llevant de Benidorm (Alacant), està dotat del màxim confort, un restaurant gurmet i solàrium.



5. Medplaya Hotel Regente

Situat també a Benidorm, aquest popular hotel és ideal per als més actius: compta amb dues piscines a l'aire lliure i programes diaris d'entreteniment diürn i nocturn. A més, ha estat remodelat per assegurar el màxim benestar. Hi ha dues piscines a l'aire lliure i programes diaris per passar-ho bé.



6. Medplaya Hotel Calypso

Reconegut pel seu servei de Tot inclòs, aquest allotjament familiar és a poca distància de la platja dels Capellans de Salou (Girona). És un bon enclavament per descobrir les cales més remotes de la costa catalana.



7. Medplaya Hotel Esmeraldas

Situat també a Tossa de Mar (Girona), es destaca pels seus apartaments amb cuina inclosa i self-catering per als clients més independents. Es tracta d'un allotjament de caràcter tradicional i tranquil.



8. Medplaya Hotel Monterrey

La tranquil·litat d'aquest complex contrasta amb el tràfec del lloc en el qual està ubicat: Platja d'Aro (Girona). Situat en una zona residencial, ofereix una atmosfera relaxada i un tracte familiar a menys de 100 metres de la platja.