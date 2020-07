Turisme a Aragó: un impressionant patrimoni cultural i artístic

Vine a Aragó i descobriràs una fantàstica natura que abasta des dels alts cims del Pirineu a les interminables esplanades de la vall de l'Ebre i les belles serres del sistema Ibèric, on podràs practicar tot tipus d'esports d'aventura.

Aquí trobaràs un impressionant patrimoni cultural i artístic amb l'art mudèjar declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO com a senyal d'identitat pròpia.

A l'hivern Aragó és neu. La neu és un dels nostres productes estrella, perquè tenim unes magnífiques estacions d'esquí.

Però no només hi ha esquí a les nostres estacions alpines i espais nòrdics. També podem dormir en un iglú en plena muntanya nevada, sota el cel de la vall de Tena; o gaudir a Cerler de la gastronomia de l'Escola d'Hostaleria de Guayente i viure després un descens nocturn.

A Aragó podem viure l'experiència de llançar-nos per una pista blanca i verge; l'emoció que suposa assolir un cim inassolible, visitar una ciutat adormida en el temps, perdre'ns per l'agresta bellesa d'un desert o descobrir i acariciar l'art mudèjar, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO, amb més de 157 monuments catalogats.

Aragó és gastronomia. A qui no li ve de gust recórrer les comarques de l'Alt Aragó gaudint del concurs de tapes anomenat "tapes de 10", deu petites joies gastronòmiques que condensen tota la nostra essència; o passejar per Saragossa i la seva història a través de la xocolata. I és vi, i milers i milers de coses que un sent i estima.

Tarazona (Saragossa)

Aquí trobaràs pintures rupestres o poblats ibers, arquitectura romana a ponts, obres hidràuliques o sòlides muralles. Petjades de l'islam amb magnífics palaus (com el de l'Aljafería a Saragossa), impressionants castells com el de Loarre, monestirs, pintures i gravats... com els de Goya, el nostre pintor més universal... Belles esglésies romàniques, calls, catedrals (com la de Tarazona o la basílica del Pilar a Saragossa) o arts gairebé propis com l'esmentat mudèjar, declarat Patrimoni Mundial.

A Aragó podràs gaudir d'un bon nombre de belles poblacions amb molt d'encant. Acollidors llocs plens de quietud per passejar, gaudir del seu entorn, menjar bé o simplement per perdre't entre els seus estrets i pintorescos carrers.

Castell de Mora de Rubielos (Terol)

Aragó compta també amb una magnífica xarxa d'allotjaments de tota mena i, entre ells, cal esmentar la xarxa d'Hospederías d'Aragó, magnífics edificis reconstruïts i rehabilitats per acollir de la manera més tradicional els hostes que vulguin visitar-les. I aquesta comunitat té, així mateix, una de les majors ofertes termals d'Espanya.

A la nostra comunitat la diversió també està assegurada. Aragó és un territori ideal per viatjar en família. Tenim grans centres d'oci com Motorland, Dinópolis, el parc faunístic de Lacuniacha al Pirineu, o el Monestir de Pedra, prop de Calataiud, on poder gaudir d'un paratge singular i inigualable.



Monestir de Pedra. (Saragossa)

Aquesta comunitat és una destinació ideal per al turisme rural i per a la pràctica d'esports en contacte amb la natura (barranquisme, senderisme, ràfting, BTT...). El Parc Natural de la Serra i Canons de Guara, a Osca, té un nom i una fama com a destinació per descendir pels vertiginosos barrancs dels seus rius.

L'Slow Driving Aragó és un concepte unit a la filosofia "slow" tan actual en els nostres dies. Desconnecta i troba la calma redescobrint paratges i llocs recòndits on gaudir de veritables experiències. Aquesta nova pàgina web s'ha estructurat a partir de 16 apassionants rutes, una principal i 15 de secundàries.

