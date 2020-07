La destinació d'aquest estiu: la Costa del Sol

Es podria dir que la Costa del Sol és un miracle al nivell del mar que compta amb una acreditada hospitalitat als seus turistes que any rere any gaudeixen d'uns dies sota el radiant sol malagueny. En aquesta zona del planeta, els visitants es podran envoltar d'història, cultura, art, gastronomia, natura... Es tracta d'un lloc on la mirada es fixa en impossibles tonalitats de verds i blaus intensos, a mig camí entre el vegetal i el marí. Una combinació perfecta on els amics que s'apropin descobriran que no hi ha al món un lloc com aquest, i que per això va ser pioner en turisme i continua sent una marca de primer ordre mundial. La més gran indústria de pau que es coneix.