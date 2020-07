Un viatge cap a l'aventura i la cultura per camins del Quixot

"La carretera és la vida", ho diu Jack Kerouac en la seva imprescindible obra A la carretera, i també és història, descobriment i aventura. El viatger podrà comprovar-ho a Castella-la Manxa, que ofereix un vast, ric patrimoni històric i artístic que la converteix en un destí imprescindible, pròxim i únic.



Castella-la Manxa és el centre neuràlgic de la història de la nostra terra. Els pobles prehistòrics, els romans, visigots, musulmans, l'esplendor cristiana i l'imperi que va dominar el món conegut durant segles han convertit els seus pobles i ciutats en un destí inoblidable amb una envejable riquesa.

Toledo de noche

Talavera

Ventall de destins

Part d'aquesta riquesa és reconeguda de forma universal, com és el cas de les urbs de Toledo i Conca. La primera és una de les ciutats més boniques del món, un portentós casc històric que amaga més de 2.000 anys d'història i una riquesa artística incomparable. Per la seva part, Conca, abocada als congostos del Xúquer i el Huécar, penjada des de la paret que la sustenta, convida des del seu espai a transitar-la amb calma, degustar-la i emportar-se-la per sempre en la memòria. Totes dues són Patrimoni de la Humanitat, com ho són també el Parc Miner d'Almadén i les pintures rupestres de l'Arc Mediterrani. El primer ofereix un excitant viatge als secrets de les mines més antigues del món. Per la seva part, les pintures rupestres de l'Arc Mediterrani se succeeixen per coves i abrics a les muntanyes de les províncies de Conca, Albacete i Guadalajara. Les més recents a unir-se a aquest selecte grup Patrimoni de la Humanitat han sigut les ceràmiques de Talavera de la Reina i El Puente del Arzobispo –una tradició establerta des de fa sis segles i que manté actius encara avui més de 40 tallers en les dues localitats toledanes–; i les tamborades de Tobarra, Hellín i Agramón que configuren un ambient sonor, festiu, fascinant i carregat d'emoció.

Juntament amb aquests destins imprescindibles, el viatger pot i ha de buscar els pobles i ciutats amb encant que esquitxen la geografia. Des de les serres més agrestes fins a les planes manxegues, el ventall de destins és fascinant, ampli i variat.



Tots aquests llocs són autèntics viatges en el temps que es converteixen en petites aventures històriques en el cas dels castells i fortaleses que s'aixequen en paratges per tots els racons. I si parlem de patrimoni no podem oblidar les històries sorprenents que ens transmeten les seculars pedres dels parcs arqueològics de la regió: Segóbriga, una de les ciutats més ben conservades del que va ser la Hispània romana; Carranque, amb una impressionant col·lecció de mosaics romans; Alarcos-Calatrava, entre els murs de la qual encara ressonen els ecos de la Reconquista; i Recópolis, un tresor de la cultura visigoda.



Per terres de Dulcinea



Menció a part mereix el viatge per la Ruta del Quixot. Les aventures narrades per Miguel de Cervantes en la seva obra i amb elles la comarca de la Manxa han assolit fama universal. Molins blancs, planes d'horitzons infinits, antics hostals, pobles emblanquinats, vinyes sense fi i singulars aiguamolls ofereixen al viatger un variat i ric ventall de possibilitats per fer del camí una experiència inoblidable.



La riquesa d'aquesta ruta es descobreix a l'Alcaná de Toledo; a les planes i cels blaus retallats pels molins de Consuegra, Mota del Cuervo o Campo de Criptana; als murs blancs del Toboso, terra de Dulcinea; a la cova de Montesinos d'Ossa de Montiel; a les boniques llacunes de Ruidera; en espais com els de Puerto Lápice; als Campos de Calatrava i Montiel; a les terres pròximes a Sierra Morena.

Criptana

El millor per conèixer a fons aquests racons és emportar-s'hi un exemplar de la novel·la més universal. Serà la millor guia. I després de la ruta, al viatger l'espera la sorprenent gastronomia de la terra, els seus excel·lents vins, i una oferta hostalera pròxima, variada, i de qualitat.