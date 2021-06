Els destins més reclamats s’estenen en diferents punts de l’Estat, com ara les illes Balears o les Canàries, els dos arxipèlags estrella d’enguany. Però també en altres indrets més llunyans com República Dominicana, Costa Rica o Mèxic. «Aquesta temporada molta gent es decanta per aquests països perquè són més laxes a l’hora d’acollir turistes, en canvi, els destins europeus no estan tan sol·licitats perquè molts reclamen fer un confinament per entrar-hi», assenyala Anna Serra, de l’agència Viatges Viñolas.

1. Menorca

Les platges turqueses de l’illa de l’arxipèlag Balear, un dels reclams d’aquest estiu.

2.Lanzarote

Visitants d’arreu trepitjaran la sorra volcànica d’una de les illes més agrestes de Canàries.

3.Costa rica

La biodiversitat d’aquest país de l’Amèrica Central serà el destí d’alguns viatgers.

4.República dominicana

Una de les zones més concorregudes serà el Carib, amb les seves platges llargues.

5.Mèxic

Enmig del paisatge de contrastos del país, transcorreran les vacances d’alguns turistes.