En un estiu marcat per la calor i la covid-19, hauràs de visitar llocs en els quals puguis evitar les altes temperatures amb una remullada als gorgs o basses i les massificacions de gent, visitant localitats amb poques aglomeracions. A continuació te’ls presentem:

Pantà de Sau

El pantà situat al riu Ter, a la comarca d'Osona es caracteritza pel poble submergit en les seves aigües, on en un passat hi habitaven molt poques persones i avui en dia, es pot apreciar el campanar de l'església de Sant Romà des de la superfície. Si t'agrada fer senderisme i activitats a l’aire lliure, és el lloc perfecte. Un paisatge envoltat de naturalesa on destaquen les seves rutes i vegetació de muntanya mediterrània.

Observatori Astronòmic de Castelltallat

Aquest, és un lloc privilegiat per a l’observació del cel situat a gairebé 1000 metres d'altitud, a la Serra de Castelltallat, als afores del Bages, on podràs realitzar diferents activitats relacionades amb l’univers. L'observatori disposa d'una cúpula de cinc metres on es fan activitats per tota classe de públic: en les de nit podràs conèixer de primera mà el món de l'astronomia i el sistema solar, mentre que en les de dia podràs observar una nova i sorprenent visió del cos celeste per excel·lència, el Sol.

Salt de la Foradada

El Salt de la Foradada, situat a un racó de la comarca d'Osona, és un gran gorg d'aigua dolça rodejat d'un amfiteatre de parets de roca. Deu el seu nom al forat d'una de les parets que l'envolten. El recorregut fins al salt presenta un paisatge variat i amb molta vegetació, perfecte per anar amb nens petits, ja que el camí és senzill i curt (mitja hora d’anada i tres quarts d’hora de tornada)

Riera de Merlès

La Riera de Merlès és un corrent fluvial que passa per les comarques del Bages, Osona i Berguedà on podràs gaudir de diferents rutes de senderisme, i on destaquen la vegetació i el paisatge amb els que podreu gaudir amb tota la família. Aquest riu també compta amb diferents salts d'aigua i basses profundes que fa d'aquest indret un lloc ideal per visitar en els mesos càlids d'estiu.

Santuari del miracle

Aquest santuari es troba a Riner, un municipi situat a la comarca del Solsonès que consta d'una increïble església del segle XVII, on hi destaca un retaule barroc situat a l’interior. A més a més podràs visitar la Casa Gran, que antigament era un alberg per acollir als pelegrins, la Casa de l'Espiritualitat i el monestir Benedictí, atès pels monjos procedents de Montserrat.

Mura

Mura, és un poble especialment pintoresc, considerat dels més bonics de Catalunya gràcies als seus carrers estrets amb murs coberts de vegetació que atorguen una estètica especial a la localitat. Les cases, places i carrers de pedra donen un ambient medieval que s'estén per tot el poble, perfecte per passar un dia en família. Els llocs més interessants per visitar són l'Església de Sant Martí d’estil romànic, el Gorg del Pare, idoni per la calor de l’estiu o la petita Ermita de Sant Antoni.