La Gran Plana i altres cinc llocs que no et pots perdre en un viatge a Hongria

La influència de l'herència romana i otomana, juntament amb els Habsburg i les tradicions magiars, converteixen Hongria en un país ple de contrastos. Des de ciutats culturals vibrants fins a pobles tranquils envoltats de natura, com els que es troben al voltant del llac Balaton. Per experimentar plenament la seva essència, no hi ha res com visitar alguns dels llocs més impressionants, on la natura i les tradicions es mostren en tota la seva glòria.

Pécs, un tresor cultural i patrimonial

Al sud-oest de Hongria, l’animada ciutat universitària de Pécs té una rica història cultural, des dels seus inicis romans al segle II fins a l'Edat Mitjana, quan va prosperar com a centre d'aprenentatge.

Pécs / Visit Hungary

La majoria dels visitants arriben il·lusionats per conèixer la seva impressionant necròpolis paleocristiana, la més gran del món fora d'Itàlia. Aquest conjunt de tombes i mausoleus del segle IV està reconegut com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Els frescos de les cambres funeràries representen escenes bíbliques carregades de simbolisme, oferint així una visió fascinant de les creences i pràctiques de les primeres comunitats cristianes de la zona.

Una altra visita obligada a Pécs és la catedral, una estructura que combina elements romànics i gòtics, però també s’han de veure els museus Csontváry i Zsolnay. La regió de Pécs també és coneguda pels seus vinyers a Villány, els balnearis de Harkány i Pécs, i el castell de Siklós.

Eger, vins entre arquitectura barroca

A una hora i mitja en cotxe al nord-est de Budapest, trobem Eger, una ciutat famosa pels seus vins. Eger està situada a la vall de Szépasszony, coneguda com a "Belles Dames", on es troben uns 200 cellers. A més de tastar els seus excel·lents vins, és recomanable passejar pels carrerons d'aquesta localitat d'arquitectura barroca, visitant la plaça Dodó István, la basílica (la segona en grandària després de la d'Esztergom) i el castell, que va tenir un paper crucial en la defensa de Hongria contra l'Imperi Otomà durant el segle XVI. Per acabar un dia perfecte a Eger, no hi ha res millor que relaxar-se en els banys turcs amb més de 400 anys d'història.

Eger, vins entre arquitectura barroca / Visit Hungary

A poca distància, les muntanyes Mátra i Bükk amaguen magnífics tresors naturals que defineixen aquesta regió del nord d'Hongria com una de les més boniques del país.

Szeged, la ciutat del sol

Situada al sud-est d'Hongria, prop de la frontera amb Sèrbia, Szeged és coneguda com la "Ciutat del Sol" gràcies al seu clima assolellat. És la tercera ciutat més gran del país i es caracteritza per ser un important centre universitari i cultural, decorat amb arquitectura d’estil Art Nouveau.

Szeged, la ciutat del sol / Visit Hungary

Entre els edificis més emblemàtics de la ciutat, destaquen la catedral i el Palau Reök. A Szeged, la millor manera de concloure el dia és seure a la vora del Tisza per contemplar el riu al capvespre. Cada estiu, la Plaça de la Catedral acull el Festival de Teatre a l'aire lliure, un esdeveniment de gran rellevància.

El llac Balaton, mar de Hongria

Rodejat de reserves naturals, suaus turons, encisadors pobles i vinyes històriques, el llac Balaton és un destí sorprenent durant tot l'any gràcies a la seva diversitat d'opcions. Des de banys i activitats aquàtiques a les seves tranquil·les platges durant els mesos més càlids, fins a l'exploració dels variats festivals gastronòmics que omplen de vida dels pobles a la tardor, el Balaton és el destí turístic més popular del país.

El llac Balaton, mar de Hongria / Visit Hungary

Conegut també com "el mar de Hongria", és el llac més gran d'Europa central amb gairebé 200 km², i les seves aigües han inspirat escriptors i artistes durant segles.

Debrecen, el cor de la Gran Planura

Els paisatges de l'est del país estan dominats per la Gran Alföld o Gran Planura, una gran extensió de camp d'estepa carregada d'autenticitat. A Debrecen, aquesta ciutat s'ha convertit en un centre molt cosmopolita gràcies al seu aeroport internacional i a la seva important comunitat estudiantil.

Debrecen, el cor de la Gran Planura / Visit Hungary

Amb una forta tradició protestant, Debrecen era coneguda com "la Roma Calvinista". Un exemple d'aquest fet és la Gran Església, un símbol destacat de la ciutat en estil neoclàssic. A més d'aquest imponent edifici religiós, es pot visitar la sinagoga ortodoxa al carrer Pásti i el Museu Déri, dedicat a l'art i la cultura local.

Debrecen té una escena cultural molt animada, amb nombrosos festivals que se celebren durant tot l'any, com el Festival d'Estiu i el Festival de les Flors.

El Parc Nacional de Hortobágy, la Gran Plana Hongaresa

Només a 38 quilòmetres de Debrecen, els horitzons sense fi s'accentuen al Parc Nacional de Hortobágy, la zona protegida més extensa de Hongria. Aquests paisatges oberts són resultat del pas dels turcs pel territori, que van expulsar els habitants i van devastar la vegetació. Malgrat això, avui en dia el parc és un refugi per a més de 340 espècies d'aus, fet que el converteix en un lloc imperdible per als amants de l'observació d’aquests animals.

El Parc Nacional de Hortobágy, la Gran Plana Hongaresa / Visit Hungary

Declarat Patrimoni de la Humanitat el 1999, preserva antigues tradicions que els visitants poden experimentar, com els espectacles ecuestres amb hàbils genets que llueixen vestimenta tradicionals.

