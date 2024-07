Un viatge per Llombardia: Des de Milà fins a la terra dels llacs

La regió de Llombardia, al nord d'Itàlia, és molt més que la seva famosa capital, Milà, i els coneguts llacs di Garda i di Como. Aquest territori, ric en història i bellesa natural, convida a descobrir llocs com Bèrgam i Cremona en un viatge per carretera que quedarà gravat en la memòria.

Milà: moda, cultura i modernitat

Iniciem el nostre recorregut a Milà, el centre de la moda i la cultura italiana. La majestuosa catedral del Duomo és una visita obligada, així com la Galeria Vittorio Emanuele II, famosa per les seves botigues i cafeteries. Altres llocs d'interès inclouen el castell Sforza, el Parc Sempione i el pintoresc barri de Navigli, conegut pels seus canals. Per a una experiència contemporània, el districte del Portello és ideal, mentre que el barri de Ortica és un paradís per als amants de l'art urbà, amb els seus impressionants murals.

Milán en Lombardía / iStock / Xantana

Ens posem en marxa per explorar la diversitat de Llombardia. Coneguda com “la regió dels llacs”, alberga una multitud d'ells, des dels més populars com el Llac di Garda, fins a gemmes ocultes com el Llac Idro, envoltat de muntanyes i boscos. Els llacs de Briante, situats entre Como i Lecco, també són una parada meravellosa en la nostra ruta.

Lecco i Monza: bellesa natural i velocitat

Als peus de les muntanyes Resegone i a la vora del Llac Como, Lecco és un lloc ideal per als aficionats al senderisme. Els seus carrers alberguen edificis històrics com el Palazzo delle Paure i la Basílica de Sant Nicolau.

Monza, coneguda pel seu circuit de Fórmula 1, també ofereix joies arquitectòniques com la seva catedral i la Capella de la Reina Teodolinda. El Palau Reial, antiga residència dels Habsburg, és una altra visita imprescindible amb els seus impressionants jardins.

Bèrgam i Sondrio: història i vins alpins

El nostre viatge ens porta als Alps Orobie, o Alps de Bèrgam. Bèrgam es divideix en la Ciutat Alta i la Ciutat Baixa. La Ciutat Alta és famosa per les seves encantadores places i esglésies.

Sondrio, al cor dels Alps italians / iStock / xbrchx

Sondrio, al cor dels Alps italians, és coneguda pels seus vinyes i els seus excel·lents vins, oferint un perfecte descans per als amants del bon vi.

Brescia i Mantova: de l'antiguitat romana al renaixement

A uns 140 quilòmetres, Brescia ens transporta a l'època romana amb el Temple Capitolí i el Fòrum. El Museu de Santa Giulia ofereix una visió detallada de la història regional.

Mantova, amb el seu casc antic declarat Patrimoni de la Humanitat, és un lloc ple d'art renaixentista. Els palaus Te i Ducal reflecteixen el poder de la família Gonzaga. No oblidis provar els tortelli de carabassa en les seves tavernes tradicionals.

Cremona: la ciutat dels violins

Acabem el nostre viatge a Cremona, coneguda com “la ciutat dels violins” per la seva rica tradició lutier. La Plaça del Comune és ideal per iniciar la visita a la catedral, el museu del violí i el Torrazzo, el campanar més alt d'Itàlia.

Viu una aventura inoblidable a Itàlia.