Com dormir sense calor ni aire condicionat

Estem vivint els dies més calurosos de l'estiu, i amb ells arriben els drames a l'hora de dormir per la suor i la xafogor. Només del 35% dels habitatges té aire condicionat, per la qual cosa a la majoria de cases les altes temperatures es fan molt menys suportables. No obstant això, hi ha alguns trucs que poden ajudar a combatre les nits d'insomni que provoca la pujada del termòmetre.



Oblidar-se de l'aigua freda

Gaspatxo tot l'estiu

Canviar els llençols

Pijama còmode

Baixar les persianes

Allunya't de la teva parella

Aire gelat

Desconnecta del portàtil

Malgrat semblar una bona forma per combatre la calor, els experts no ho recomanen. L'Institut Biològic de Madrid adverteix que dutxar-se amb aigua freda reactiva l'organisme i la despesa energètica, generant que pugi la temperatura corporal. El més recomanable seria usar aigua tèbia abans d'anar a dormir.El menjar també és un factor a tenir en compte. La digestió de tots els plats que es mengen en calent, sopes o estofats per exemple, produeix una pujada de temperatura corporal. Un dels aliments que més es recomana consumir a l'estiu és el gaspatxo, que els experts qualifiquen com a lleuger i hidratant.Un altre dels elements claus per agafar el son són els llençols. L'ús de materials naturals és recomanable, ja que són més transpirables que els teixits fets amb polièster. En aquest cas, el cotó seria un material a tenir en compte a l'hora de canviar els llençols.A l'hora de vestir-se per anar-se a dormir cal prioritzar la comoditat del pijama. Igual que els llençols, cal tenir en compte els teixits fets amb materials naturals. També és important que la peça no estrenyi ni es quedi enganxada a la pell. El Centre de Prevenció i Control de Malalties d'EUA suggereix l'ús de models amples per anar a dormir.Tots els trucs no servirien de res si durant el dia deixem que la calor entri a casa. Per això, és important deixar les persianes baixades al llarg del dia, sobretot quan el sol toca a la façana de casa nostra. En cas de voler descendir la temperatura de nit hi ha idees innovadores com col·locar llençols mullats en la finestra de l'habitació o usar un ventilador contra la calor que entra.Si dorms en parella, amb la calor és millor evitar les típiques manyagues i oblidar-se d'estar abraçats durant la nit. El contacte físic produeix una pujada en la temperatura corporal, per la qual cosa el millor és o dormir tot sol, o controlar la postura perquè no hi hagi frecs al llarg de la nit.Col·locar gel davant del ventilador sembla una tècnica poc innovadora, però sembla ser que funciona, ja que l'aire flueix molt més fred. Però la probabilitat que el gel es fongui durant la nit és gran. A més, en cas de tenir un ventilador de sostre, una mesura útil és fer que giri el sentit contrari a les agulles del rellotge. D'aquesta forma, l'aire calent acumulat a l'àrea superior de l'habitació no baixarà cap al llit.Com bé sabràs, els ordinadors portàtils s'escalfen, per la qual cosa no és recomanable tenir-lo a prop a l'hora d'anar a dormir. Per això, a l'estiu seria millor idea desconnectar del portàtil per no passar calor i poder agafar el son.