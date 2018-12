15 accessoris de baix cost per a un 'look' perfecte de festa

Els accessoris i complements són peces fonamentals de qualsevol estilisme amb els quals es pot sorprendre i innovar. L'elecció de certes arracades, un clutch o uns botins determinats pot elevar el nostre 'look' a categoria d'estrella ... o, per contra, si l'opció és desafortunada, fer que ens estavellem.

Aquests elements de la moda marquen estil, imposen el segell personal de cada un i són clau per a realçar l'elegància, per la qual cosa es converteixen en necessaris en els nostres 'outfits'.

Per aquest Nadal, en què les festes nocturnes es multipliquen, pots apostar per un conjunt bàsic i treure-li brillantor amb alguns d'aquests meravellosos complements. Això sí, si no vols semblar un arbre de Nadal, intenta no utilitzar més de tres accessoris en el teu 'look'.



Pèl per les baixes temperatures

Per al fred gelat, res millor que el pèl, que també està present en complements i accessoris. Amb aquest set d'estola de pèl sintètic i bossa a joc podràs transformar la senzillesa d'un look a un súper 'outfit' carregat d'elegància. Per a les més romàntiques, aquesta bandolera de pèl sintètic és perfecta.

2 set peces: estola i bossa de Venca: 12,99 euros

Bandolera amb pèl sintètic de H & M: 19,99 euros

Tatxes, el descarat està de moda

Les tatxes s'apoderen dels complements i les trobem, sobretot, en bosses i sabates. Donaràs un toc gamberro al teu 'look', però sense renunciar a l'elegància.

Bossa amb tatxes de Pimkie: 19,99 euros

Sandàlies amb tatxes de Pimkie: 25,99 euros

Turbants i accessoris per al cap

Les cintes per als cabells estan de moda. Els turbants esdevenen un complement exquisit i exòtic tant per al dia com per la nit. Això sí, per a les festes nocturnes, els teixits canvien deixant els estampats florals a un costat, i donant la benvinguda a materials brillants o suaus.

Diadema tipus turbant rosa d'El Corte Inglés: 6,99 euros

Turbant amb brillantors de Bershka: 4,99 euros

Tocat de flor en blau marí de gasa d'El Corte Inglés: 12,95 euros

Presumeix d'orelles amb arracades llargues

Les arracades llargues estan a la última, independentment del seu material: desde serrells, a vidres, passant per la plata, el strass ... Per presumir d'abaloris pots optar per un recollit baix, o fins i tot, si t'atreveixes a tallar-te els cabells , tria un long bob o bob clàssic.

Arracades llargues El Corte Inglés amb serrells fúcsies: 12,95 euros

Arracades llargues El Corte Inglés súper llargs amb strass: 12,95 euros

Pendents xapats de plata de H & M: 19,99 euros

Pendents penjants amb abaloris de Bershka: 9,99 euros

Joies precioses a baix preu

Els anells, els rellotges o els collarets són altres elements que poden donar un toc perfecte al nostre 'look' de festa. Llueix aquest rellotge d'original format 2 en 1 perquè és també una polsera de detalls brillants de fantasia. O un magnífic collaret de vidres negre i vermell fàcil de combinar. Fes que els teus dits s'emboliquin de glamour amb aquest set d'anells ... Una infinitat d'accessoris perfectes per fer-te brillar.