Oosouji: el nou mètode japonès per netejar la casa fàcilment

Netejar, ordenar i llençar allò que ja no es necessita funciona com una catarsi: fa que ens sentim menys lligats a les coses, per tant, ens sentim més lliures i preparats per rebre coses bones.Una casa ordenada influeix de forma directa en la felicitat. A més, ordenar les pertinences físiques ajuda també a ordenar les idees. Entorn i ment estan connectats.

Tenir la casa arreglada, lliure de trastos i de brutícia, és un dels propòsits d'any nou que moltes persones volen dur a terme. La neteja integral de la llar convida a rebre el 2019 des de la serenitat, eliminant qualsevol tipus de lligam o andròmines molestos.

Per això, l'Oosouji, una antiga disciplina japonesa, proposa desprendre's del passat per mirar al futur i entén la neteja com un component sanador i espiritual per al qual hem de preparar-nos.



Com preparar-se per a la 'gran neteja'?

Abans de posar en pràctica l'Oosouji, s'han de tenir en compte una sèrie d'aspectes, començant pel temps; per a una neteja integral de la llar seran necessàries diverses hores pel que és imprescindible reservar un dia per dur a terme aquesta tasca.

S'han de tenir a mà tots aquells productes que es puguin necessitar: bosses d'escombraries, productes de neteja, etiquetes, caixes ... Abans de començar a netejar és ineludible purificar l'ambient, per això, caldrà obrir les finestres i deixar que el aire fresc envaeixi la casa.

Durant el procés, el mòbil ha d'estar desconnectat. Només així es pot estar centrat en la missió i, alhora, desconnectar de la resta del món. És preferible arrencar a primera hora del matí, quan la ment està més clara.

Es pot posar música triant una melodia que no distregui. El mètode Oosouji proposa triar una habitació per començar a netejar i no canviar d'habitació fins que no s'hagi acabat.

Durant el procés de neteja sortiran a la llum objectes que ja no s'utilitzen, que estan vells, desgastats, o trencats. Potser és aquest el pas més complicat, però hem de desfer-nos d'ells, sigui llençant-los o donant-los. Només així podrem deixar espai per a noves pertinences.

Neteja a fons: aspira la pols, frega, buida calaixos i armaris, mou els mobles ... Es tracta d'una neteja en profunditat, per examinar què és el que ja no serveix i desfer-se d'això.



Com dur a terme la neteja?

S'ha de començar a netejar des de la part superior: fer els sostres, netejar parets, treure la pols dels mobles ... Després, aspira o escombra i frega.

Seguir el recorregut de les agulles del rellotge a l'hora de netejar una habitació

La neteja comença i acaba al mateix punt, una manera de tancar el cercle i deixar enrere el vell caos o la brutícia.

Utilitzar caixes per a aquells objectes que ja no són útils

És important desprendre's de les coses de les quals ja no en podem treure profit. Les caixes seran ben rebudes en centres de beneficència, perquè donar és un acte de fe, un gest bondadós que pot fer-nos sentir millor.

Utilitzar bosses per a les escombraries

Disposar de bosses d'escombraries a l'habitació per anar bolcant tota aquella brutícia de la cambra facilita la tasca de desprendre's d'ella un cop s'acabi la neteja.

Arreglar la llar

Desfer-se de les taques de la tapisseria, reparar els mobles o substituir les bombetes foses o altres artefactes que no funcionin si és necessari. Els desperfectes recorden el passat de forma negativa i afecten el comportament.



Cada membre de la família, implicat

Si es desitja fer una neteja integral de tota la llar,tots els membres de la família haurien de participar en aquesta activitat. Cada un d'ells ha de tenir poder de decisió sobre les seves pertinences i realitzar per si mateixos la selecció del que vell per donar la benvinguda al nou.



Paga deutes i factures

l'Oosouji també inclou pagar deutes i factures per tancar tot allò que estigui pendent en la nostra vida. Saldats els dèbits, respirarem millor.