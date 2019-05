Això és el que li passa al teu cos quan deixes de tenir sexe

Si estàs travessant un període de la teva vida en què tens poques relacions sexuals, vés amb compte. Potser se't reconstrueixi l'himen després de mesos o anys sense fer l'amor, o que siguis més propens a desenvolupar parafílies després d'una llarga sequera. O, espera: encara que abunden els mites sobre l'abstinència, res d'això és cert.

Hi conseqüències físiques de portar un temps en el celibat, però moltes d'elles estan enfocades negativament. És a dir, amb la falta de sexe deixem d'obtenir els beneficis que aporta al nostre organisme una vida sexual plena.

Els homes són més propensos a tenir disfunció erèctil

L'abstinència sembla augmentar la probabilitat de disfunció erèctil en els homes. Els estudis tendeixen a centrar-se en els homes grans, però tots estan units en la conclusió que l'activitat sexual regular té un efecte positiu en les ereccions d'un home.

També hi ha la possibilitat que les ejaculacions regulars ajudin a un home a evitar el càncer de pròstata, encara que pugui assolir-les pel seu compte. Un estudi dut a terme per la Boston University School of Public Health i Harvard University va concloure que ejacular d'una manera freqüent, almenys 21 vegades al mes, pot ajudar a reduir els riscos de patir càncer de pròstata.

El sistema immunològic es torna més vulnerable



L'activitat sexual contribueix de manera favorable a la funció immunològica del cos, segons un estudi publicat a la Universitat Bloomington d'Indiana. Conseqüentment, en deixar de practicar sexe durant una temporada, el nostre organisme no s'està beneficiant d'aquesta ajuda extra i és probable que es puguin agafar malalties i infeccions, que d'altra manera s'haurien bloquejat.

Disminueix la libido



Tot i que no hi ha una postura única sobre aquest postulat, alguns experts coincideixen que una vida sexual activa augmenta la libido, i que, per contra, una etapa de sequera disminueix el desig sexual. La recepta és senzilla, llavors: el sexe augmenta la libido entre la parella.

Problemes de cor



Una vida sexual plena està vinculada a la salut cardiovascular, perquè al cap i a la fi estem fent exercici aeròbic que redueix la pressió arterial. Portar una vida sana, amb una dieta equilibrada, exercici regular, bons hàbits de la son i tenir una actitud optimista són elements imprescindibles per al bon funcionament del cor.

S'incrementa l'estrès

Alguns estudis han relacionat que les persones que no han tingut sexe de forma regular tenen majors pics de pressió arterial en resposta a l'estrès que les persones que recentment han tingut relacions sexuals.

El sexe redueix l'ansietat i els nervis; estar pell amb pell la nostra parella ens connecta a ella d'una manera especial, ens fa sentir bé i el nostre cervell segrega una substància química que ens accelera el centre del plaer i ens posa de bon humor. En altres paraules, ens fa sentir feliços.

No som tan intel·ligent com podríem



Científics de la Universitat de Maryland han demostrat que l'activitat sexual augmenta el creixement de les neurones en l'hipocamp del cervell. Els investigadors van trobar que l'activitat sexual en ratolins i rates millora el rendiment mental i augmenta la neurogènesi (la producció de noves neurones) en l'hipocamp, on es formen els records a llarg termini.

Per tant, la ciència ha demostrat que la creença popular que l'abstinència ens fa més intel·ligent és falsa.

Redueix la possibilitat de contraure MTS



Una cosa bona ha de tenir l'abstinència sexual: a falta de sexe es redueixen dràsticament les probabilitats de contraure una malaltia de transmissió sexual, però també infeccions urinàries (que sovint són causades per la transferència de bacteris al tracte urinari durant el sexe).