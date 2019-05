e-Moda futurista i sostenible

La indústria de la moda per fi està canviant, fa el pas des de la moda ràpida cap a un consum més sostenible –prop del 87% de tota la roba que comprem acaba en abocadors i contaminant el planeta–; i com a resultat, el futur de com ens vestim ha fet un canvi radical.

Els innovadors, dissenyadors i marques de la indústria estan sent molt originals i inventius, pensen en col·leccions que van des de peces de realitat virtual que existeixen on-line a productes intel·ligents i superpersonalitzats gràcies a la tecnologia.

Per començar, l'oferta i la demanda de productes sostenibles està creixent exponencialment, i les marques que no puguin seguir el ritme es quedaran fora de joc; però encara més interessants són les solucions futuristes impulsades per la tecnologia digital. El detallista noruec Carlings ja ha creat una col·lecció digital que els consumidors poden comprar on-line i e-posar-se-les en les seves pròpies fotos. Un altre projecte està enfocat cap a treballs que visualitzen els usuaris descarregant continguts digitals a la seva roba, només visibles a través d'ulleres augmentades de realitat virtual, la qual cosa ofereix als usuaris opcions infinites de creació segons el look que vulguin mostrar al món.

Els estampats en 3D estan de moda, amb la idea futura de confeccionar la roba únicament quan el client l'encarrega a demanda, i així aconseguir eliminar l'estoc sobrant o de rebuig. I encara que els serveis de lloguer de roba i la venda de segona mà seguiran en auge, la tecnologia s'ha proposat influir encara més sobre els nostres armaris del futur: imagina't, roba intel·ligent i teixits que emmagatzemen informació!

Sens dubte, jo vull donar suport a les iniciatives d'aquests dissenyadors, així que els meus favorits del moment són: els fulards, camises i jaquetes de la col·lecció càpsula de Salvatore Ferragamo fabricats amb fibra de taronja procedent de productes de sucs cítrics.



Reciclatge

La col·lecció d'Adidas Parley utilitza residus reciclats i reutilitzables de les platges i comunitats costaneres abans que arribin als oceans. Inclou sabatilles i vestits de bany, vestits de bany d'una peça i tops.

Victor and Rolf recicla peces i accessoris de col·leccions prèvies, i demostra que sent creatius a l'hora de reciclar es pot mantenir un toc nou fins i tot per a l'alta costura.

Iris Van Herpen ha incorporat estampats en 3D per a les seves joies facials sobre la passarel·la, i ha permès que el dissenyador pogués crear joies que fossin realment úniques i a mida per encaixar en la cara de la persona que les porta a la perfecció.