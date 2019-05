Les noves Nike Air Max 720 destaquen més que mai amb una unitat d'aire a la planta del peu per proporcionar una comoditat inimaginable durant tot el dia. House of Air és un espai dissenyat per somiar sense límits inspirat en l'univers de les noves Nike Air Max 720, que es van presentar a Barcelona. Les sabatilles es poden aconseguir per uns 190 euros i prometen ser unes de les més vistes al llarg de la primavera.