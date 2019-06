Cinc trucs casolans per acabar amb les mosques a casa

Les mosques amb prou feines arriben al mes de vida. No obstant això, part del seu cicle vital ho passen voleiant al voltant de les persones, de manera que, de vegades, resulten molt molestes, tant al posar-se sobre la pell com quan intenten fer-ho sobre el nostre menjar, per exemple.

A més, no podem evitar-les, ja que es troben en tots els llocs de la Terra excepte aquells amb fred o altitud extrema. L'arribada de la calor és un factor que augmenta la seva proliferació, ja que és quan més còmodes se senten. Les mosques, a més, poden arribar a ser transmissores de malalties.

Al carrer poc podem fer-hi, però dins de la nostra llar o del nostre establiment -on la presència de mosques atorga, a més, molt mala imatge-, podem aplicar remeis casolans per espantar-les, com els següents:



Bosses d'aigua penjades

Qui no ha vist en establiments bosses d'aigua plenes fins a la meitat i penjades del sostre per una corda? Es tracta d'un remei per espantar les mosques. El motiu és que l'aigua a la bossa produeix reflexos amb els colors de l'arc de Sant Martí que espanta a aquests insectes. Aquesta és la mateixa raó per la qual veiem també CDs penjats en alguns balcons, finestres o estenedors.



Plantes aromàtiques

Si volem tenir una olor agradable a casa i lluitar contra la presència de mosques, podem disposar en les zones per on creiem que poden entrar unes plantes que desprenguin olors aromàtiques. Aquest tipus d'ambient farà que no s'acostin. Espígol, menta, romaní o eucaliptus poden fer una important funció.



Trampa amb vinagre

Es tracta d'un truc poc utilitzat perquè l'olor no és agradable per a la persona però, amb aquest líquid, tens a la mà una altra forma d'allunyar les mosques, en aquest cas en forma de trampa, ja que a elles si els agrada l'olor . El truc consisteix en partir una ampolla d'aigua per dalt i abocar-hi 4 centímetres de vinagre. Després, has de col·locar el coll de l'ampolla de nou, però a l'inrevés, en forma d'embut i obert, perquè penetrin fins el vinagre. Després, aquest líquid les atordeix, per la qual cosa els serà molt complicat tornar a sortir.



All o llimona amb claus

La llimona és un aliment que fa fugir les mosques. Per això, un bon remei és partir un per la meitat i posar en cadascuna diversos claus d'olor. Després, posarem aquests llimones a les finestres perquè no entrin o, directament, sobre la taula del jardí on anem a dinar perquè no s'acostin. També posar un all pelat en els llocs que poden servir d'entrada, farà que s'espantin perquè l'olor els resulta desagradable.



Mantenir neta la llar

Evidentment, el remei més important i senzill és començar per no tenir res que les atregui. En aquest sentit, resulta imprescindible no tenir restes d'escombraries o aigua estancada, principals focus als que s'acosten aquests insectes. Per això, si la galleda de les escombraries està tapada, millor.