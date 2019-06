Adeu al minimalisme

El minimalisme té els dies comptats en l'univers de la decoració més actual. Les tendències es decanten per un retorn al barroquisme, del qual fan gala professionals com Sig Bergamin.

A les seves residències de Manhattan, París i São Paulo, l'arquitecte i dissenyador recobreix les habitacions de color carmesí, safrà, turquesa i blau profund. Les motllures adornen les parets, com les obres d'art contemporànies de compatriotes com Beatriz Milhazes.

La tapisseria dels sofàs presumeix d'estampats de tota mena, des dels respatllers de les cadires fins a les capçaleres. Així es posa en relleu al nou llibre del disse-nyador, una recopilació dels seus espais eclèctics a tot el món, que porta el suggeridor títol de Maximalismo.

Un dels millors exemples d'aquesta línia de treball és l'apartament de Miami, situat en una de les torres residencials de la sofisticada zona de Bal Harbour, la part més luxosa de Miami Beach. Bergamin no va escatimar en colors i textures, fins a aconseguir un efecte absolutament impactant. L'èxit estava pràcticament garantit fins i tot abans de començar. A Miami, va buscar inspiració en el mar per transformar un apartament avorrit on ara ve de gust estar-se durant hores.

Va folrar les parets amb pedra de corall i va utilitzar materials com el bambú a la sala d'estar, on poden comptar-se fins a dues dotzenes de tipus de teles estampades, que inclouen estampats tropicals i flors sorprenentment harmonioses que floreixen als sofàs i otomanes. Les catifes i moquetes són de textura gruixuda, de color beix, que imita la sorra de la platja que s'albira des de les finestres.

Bergamin és un viatger consumat i amb freqüència s'inspira en els llocs del món que visita. A l'apartament es posen en relleu les influències asiàtiques. Les portes interiors imiten la mashrabiya, una forma islàmica de gelosia. Es van construir per separar habitacions, però en lloc de portar els forats tradicionals per filtrar la llum, són plens de miralls que reflecteixen la llum i preserven la privacitat.