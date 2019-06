Chanel acarona els artesans de l'agulla

Els artesans de Chanel tornen a casa. Després de viatjar per Salzburg, Nova York, Edimburg, Xangai, Roma i Dallas, la firma francesa de moda torna a la ciutat de París per a la seva pròxima desfilada Métiers d'Art 2019-2020. La passarel·la, que tindrà lloc el pròxim 5 de desembre en una ubicació que encara no ha estat revelada, serà la primera desfilada de Métiers d'Art de la dissenyadora Virginie Viard després de la defunció de Karl Lagerfeld. L'esdeveniment Métiers d'Art no es fa a París des de l'edició del 2016, quan va tenir lloc a l'hotel Ritz com a homenatge a la seva reobertura. A més a més, l'hotel va ser la llar de Gabrielle Chanel durant els seus últims anys de vida.