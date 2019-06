El baobab és un fruit africà catalogat com a superaliment, entre altres coses per les seves nombroses propietats i els beneficis que aporta, també perquè és molt senzill incloure'l a la dieta. L'arbre baobab és originari d'Àfrica i el seu fruit ha estat una de les fonts principals de nutrició en la dieta sud-africana. El fruit té un aspecte similar al coco, fa al voltants d'un quilo i mig per unitat i té un sabor agredolç. La polpa es consumeix en forma de pols.