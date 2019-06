Aquests són els beneficis de banyar-te nu al mar

Sentir la sorra als peus, els raigs del sol a la pell i la frescor de la brisa del mar a la nostra cara són sensacions que cada estiu milers de persones persegueixen. En els mesos més càlids de l'any la població busca allunyar del seu dia a dia, trencar amb la seva rutina, i per a això és capaç de recórrer llargues distàncies per arribar a la platja.

Són molts els que creuen que la millor manera de desconnectar de la rutina i connectar amb el present i amb l'entorn natural és desfent-se de la roba. Així, gaudeixen de la platja sense complexos i lluint els seus cossos nus. Si has pensat alguna vegada en fer el pas i banyar-te tal i com vas arribar al món, aquí t'expliquem alguns beneficis del nudisme.



Augment de la confiança i de l'autoestima

L'autoconfiança i l'autoestima són valors imprescindibles per estar a gust amb nosaltres mateixos i arribar a gaudir de la vida plenament, sense embuts ni complexos. Practicar el naturisme normalitza que ens veiem a nosaltres mateixos sense roba i realitzant activitats amb total naturalitat.

Potser la primera vegada o la segona que estiguis nu a la platja et sembli estrany o fins i tot incòmode. És lògic. Però, una vegada que acabem amb els estereotips i els prejudicis gaudirem del nostre cos i ens voldrem més a nosaltres mateixos.

El cos humà no és perfecte

En la societat actual estem exposats als exemples retocats de cossos absolutament perfectes. Imatges irreals i falses. Cap cos és perfecte, ni ho ha de ser per ser sorprenent. Acostumar-se a les imperfeccions de cadascú és saludable per la ment. Acceptar-les i conviure-hi resulta essencial per poder viure en harmonia amb nosaltres mateixos.

Oblidar-se del molest banyador

Normalment les persones s'acostumen des de la infància a banyar-se amb un vestit de bany, per la qual cosa quan són adults no s'adonen de com de molest pot arribar a ser. Alguns homes i dones pateixen lesions i rascades als engonals que resulten molt molestes i poden provocar petites ferides, cosa que no passa si ens banyem com vam arribar al món.

Una dona gaudeix del nudisme a una platja. Shutterstock

Gaudir del contacte de l'aigua sense roba és una sensació de llibertat molt plaent. A més, només sortir de l'aigua ens podrem assecar en un tres i no res, pel que no haurem d'esperar a que el banyador s'assequi abans de marxar.

Adéu a les classes socials i les etiquetes

La roba que vestim diàriament funciona com una mena de marcador que ens encasella i ens atribueix certs adjectius amb els quals podem o no estar d'acord. També és una forma de mesurar el nostre estatus socioeconòmic. Per això, pot ser beneficiós desfer-se de tots aquests prejudicis que contaminen la nostra forma de viure. Nues, totes les persones són iguals, sense etiquetes que determinin el paper de cadascú. Gaudir de la igualtat més pura és una sensació indescriptible.

Acaba amb l'atenció continuada en la sexualitat

Ismael Rodrigo, llicenciat en Químiques i membre de la Fundació Internacional de Drets Humans, defensa que la vestimenta focalitza l'atenció en la sexualitat i el nudisme provoca el contrari: "normalitzar la nuesa redueix el mercat del sexe", assegura. Així mateix, considera que les més afectades per la manipulació que es fa al voltant d'aquest tema són les dones, perquè se'ls exigeix ??tenir "el nu perfecte, només en el moment adequat, només per a la satisfacció de l'home". Realitzar activitats sense roba normalitza els cossos i es perd aquesta percepció sexual constant.

Connectar amb la natura

Moltes persones que practiquen el nudisme o, en un sentit més profund el naturisme, senten que connecten d'una millor manera amb la natura de l'entorn. A més, les platges nudistes normalment solen estar menys massificades i en elles es genera un ambient més tranquil, més pur. Sense el bullici, els crits de molts nens jugant al voltant, etcètera, es genera un ambient més relaxat i desestressant que contribueix a sentir-nos immersos en la natura i a viure el present, allunyats de les sorolloses ciutats. D'altra banda, a les platges més massificades, és més fàcil poder despistar-nos i que ens puguin robar quan anem a l'aigua.

Un home pren el sol en una platja. Shutterstock

Millora la relació amb els teus amics o la teva parella

Acudir a una platja nudista i gaudir de l'experiència sense roba pot contribuir a reforçar els vincles que tenim amb les persones properes. I és que, estar completament nus, sense amagar els nostres complexos pot afavorir a que augmenti la confiança i la complicitat amb els nostres amics i parella. També és molt beneficiós que els nens experimentin la sensació de gaudir de les activitats sense roba, ja que acabaran amb estereotips i veuran el cos humà com una cosa normal.

Oblida les marques del sol

Tot i que els majors beneficis de practicar el nudisme són mentals, cal esmentar que prendre el sol sense roba també acabarà amb les marques de sol que ens creen la roba o el banyador. D'aquesta manera, el nostre cos quedarà perfectament bronzejat a parts iguals, eliminant així les zones més blanques que no han entrat en contacte amb els raigs del sol. Això sí, si vas a la platja amb o sense banyador no oblidis aplicar-te crema, ja que el sol pot arribar a ser perillós si no es prenen precaucions.