Un menjar campestre ha de ser preparat amb tots els detalls. El servei de taula és una de les coses que més han de cuidar-se. Com a mostra, els coberts de Doing Goods que es venen als magatzems Liberty London per uns trenta euros la unitat. Encara que les forquilles estan pensades per a un pícnic, són perfectament vàlids per a un dinar a casa o per a un sopar a la terrassa a la llum de les espelmes.