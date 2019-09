Ralph Lauren, contra la fam infantil

La companyia estatunidenca Ralph Lauren ha posat en marxa una col·lecció en col·laboració amb l'associació solidària FEED Projects per lluitar contra la pobresa infantil. El grup posarà a la venda una col·lecció de quatre bosses de lli a més de bosses de viatge i diferents accessoris l'import dels quals anirà destinat a la compra de menjar per a nens del Tercer Món. La col·lecció es distribueix a través de la seva plataforma d'e-commerce així com en alguns punts de venda seleccionats. No és la primera vegada que la companyia estatunidenca s'alia amb un projecte solidari. Fa uns anys, l'empresa va posar en marxa el Ralph Lauren Centre for Breast Cancer Research (Centre Ralph Lauren per a la Recerca del Càncer de Mama).