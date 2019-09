Bellesa d'altura

La decoració dels sostres amb pintures al fresc, gairebé sempre reservada a grans cases o espais històrics, va cobrant força en edificis de nova obra i habitatges de classe mitjana, els propietaris dels quals també volen donar un toc especial a un espai al qual mai s'ha prestat atenció més enllà de les conegudes mans de pintura.

Probablement, l'exemple més significatiu de pintura al fresc és el conjunt fet a la Capella Sixtina per Miquel Àngel, que sumat a les obres realitzades a la mateixa capella pels artistes de la generació anterior, Domenico Ghirlandaio, Botticelli i Perugino, més el mural del Judici Final del mateix Miguel Ángel, fan d'aquest recinte el sancta sanctorum de la pintura al fresc.

Un altre dels exemples inspiradors es troba a la Biblioteca Nacional Klementinum, a Praga, República Txeca. Amb els seus frescos ornamentats al sostre, de Jan Hiebl, i els rics pilars espirals d'or i caoba, no és estrany que el Klementinum es defineixi com «la perla barroca de Praga». La biblioteca es va obrir per primera vegada el 1722 com a part d'una universitat jesuïta, però ara acull la Biblioteca Nacional de la República Txeca. Alberga més de 20.000 volums de literatura teològica estrangera.

Un retrat de l'emperador Josep II se situa al frontal de la sala per commemorar el seu treball en la preservació de llibres de biblioteques monàstiques ja abolides, molts dels quals romanen a la sala avui dia.

Val la pena tenir en compte que a l'hora de realitzar la tècnica del fresc en superfícies reduïdes és necessari calcular bé les proporcions i el disseny dels motius que s'hi reflectiran.