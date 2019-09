Nike guanya un 'Emmy'

«Creu en alguna cosa. Fins i tot si això implica sacrificar-ho tot». Amb aquest eslògan, Nike va convertir Colin Kaepernick en un símbol de l'activisme. La companyia va fer de l'exatleta una icona comercial. L'anunci ha estat premiat amb un «Emmy» per la indústria de la televisió estatunidenca. La campanya Dream Crazy, protagonitzada per Kaepernick amb LeBron James, Serena Williams, les futbolistes de l'equip estatunidenc i altres esportistes, pretenia esprémer els valors dels seus atletes patrocinats com a principal reclam per connectar amb els seus consumidors. Segons Nike, els estocs de la companyia van augmentar un 5% en les setmanes posteriors al seu llançament, un dels principals indicadors de l'abast potencial que va tenir a escala mundial.