Petit i barat

Lobby de l'hotel The Jane famós per les seves habitacions cabina

Lobby de l'hotel The Jane famós per les seves habitacions cabina LNE

No estan els temps ni els hotels per a exhibicions gratuïtes de poder. Més aviat es valora la sobrietat conreada en mil detalls exquisits. I això és el que fan les grans cadenes hoteleres internacionals en els anomenats microhotels, allotjaments la mar de coquetons, on no es malgasta ni un metre.

Un dels més emblemàtics és el Dean de Dublín, un hotel boutique que disposa d'habitacions de diferents grandàries. La més petita és l'anomenada modpod, amb dotze metres quadrats i que s'usa com a estança individual o doble, indistintament. A més, si la falta d'espai resulta una mica aclaparador sempre queda l'opció de perdre's en el bar, freqüentat per ciutadans locals, famós pels seus cafès al matí i les seves cerveses a la tarda.

A Nova York tampoc no falten exemples de microhotels. Un dels més coneguts és The Jane, a Greenwich Village, i a pocs passos del riu Hudson. Aparentment res no el diferencia de la resta de les desenes d'allotjaments de la zona. La sorpresa arriba quan es descobreixen les habitacions cabina, amb uns quatre metres quadrats, que donen tota la impressió d'anar en un transatlàntic. En realitat, els microhotels estan inspirats en els hotels en forma de càpsula, coneguts com a hotels nínxol, típics del Japó, amb preus assequibles i dirigits a un públic de negocis que solament vol un lloc confortable per reposar forces. Mil·lennistes i membres de la generació Z entren dins la clientela potencial d'uns hotels que cuiden cada detall de la decoració tant en les habitacions com en les zones comunes, que, en aquests casos, adquireixen més rellevància.

El lobby, la biblioteca, el restaurant... tenen tot tipus d'atractius perquè el client no trobi a faltar una habitació gegant.

A Espanya, concretament a Bilbao, existeix des d'aquest any un hotel càpsula, de l'empresa Optimi Rooms, i no seria gens estrany que en el futur l'oferta augmentés amb establiments d'aquestes característiques en altres llocs