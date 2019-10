Cinc cerveses artesanes que has de tastar

La cervesa artesana no és només una moda. Ha vingut per quedar-se. Tot i el domini de les cerveses industrials, les artesanals han aconseguit connectar amb el públic, que valora les noves experiències i n'assaboreix els gustos i les varietats. El sector cerveser està en auge: creixen el nombre de fabricants, els consumidors de cervesa artesana i els espais per degustar-ne.

La Pirata

La Pirata ha viscut un 2019 ple d'èxits: premi a la millor cervesera al concurs internacional Barcelona Beer Challenge, a la millor cervesa de l'Estat espanyol al campionat nacional de cervesa artesana i a la millor cervesa catalana. La cervesera surienca destaca per la seva gran versatilitat, amb cerveses d'estils i gustos diversos. Més suaus com la Pils i la Súria (American Pale Ale), o negres i complexes com la premiada Black Block Bourbon, entre d'altres. La Pirata té un equip tècnic de primera qualitat, amb un producció de gairebé un milió i mig d'ampolles anuals. A la fàbrica, la cervesera té un espai de degustació que obre els divendres de 18 a 24 h.



Cervesera Artesenca

Amb més de deu anys de trajectòria, Cervesera Artesenca és una empresa d'Artés (Bages) consolidada al sector de la cervesa artesana. El seu producte, amb la marca Cerberus, es distribueix a les comarques centrals i a altres punts de Catalunya. Cervesera Artesenca produeix uns 20.000 litres de cervesa anuals i actualment té més de deu referències diferents al mercat: cervesa rossa suau, IPA (India Pale Ale), Imperial Stout i Berliner Weisse, entre d'altres. A part de fer cervesa, Cervesera Artesenca ven tota mena de material necessari per fer cervesa, amb distribució a tota Catalunya i a l'Estat espanyol.

Guineu

«Entendre la cervesa artesana com un producte fet amb passió, que s'ha de cuidar des del principi fins a la fi, amb un respecte absolut pels ingredients i respectant el seu procés natural d'elaboració». Aquesta és la filosofia de Cervesa Guineu, que es fabrica a la colònia tèxtil bagenca de Valls de Torroella. S'hi fa tot el procés, des de la idea, el disseny, la realització i creació de cada recepta, el procés d'elaboració de la cervesa i l'envasament. Guineu disposa de diverses varietats de cervesa, amb matisos diferents «per sorprendre els paladars».

Els Minairons

Cervesa Artesana Els Minairons es dedica a fer cervesa artesana des del 2011. Té el seu propi obrador al centre d'Igualada, d'on surt una producció d'uns 1.000 litres de cervesa cada any. Quines cerveses comercialitzen? L'American Pale Ale, rossa i suau; l'American Amber, torrada i de gust més fort; i la Bitter, d'estil anglès i amb un punt d'amarg. Destaca la línia Experience Series, que permet tastar cerveses noves com un Session Ipa o una Pale Ale sense gluten. Els Minairons organitza 'taprooms' amb degustacions, cursos d'elaboració de cervesa i visites guiades a la fàbrica.



Cervesera del Montseny

L'empresa osonenca Cervesa del Montseny espera augmentar un 20% la facturació aquest 2019. En dotze anys han crescut com l'escuma. El 2007 un grup d'amics que compartien afició per elaborar bona cervesa es van associar i crear la Companyia Cervesera del Montseny, amb la voluntat d'apropar aquesta beguda a tots els públics. És una microcerveseria situada als peus del Montseny (Sant Miquel de Balenyà, Osona) que «elaborem cervesa artesana, natural i de la millor qualitat possible», asseguren els responsables. La visita a la fàbrica i la degustació de les seves cerveses és un bon reclam.