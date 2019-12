Roba per no passar fred | Shutterstock

Roba per no passar fred | Shutterstock

Tots hem sentit alguna vegada la desagradable sensació de tenir el fred calat als ossos, i sovint ens passa perquè no anem vestits de forma adequada. Per això, ara que les temperatures baixen, és convenient recordar alguns dels errors que cometem a l'hora de vestir-nos.

Triar el material i el teixit adequat, desestimar certes peces en funció de la temperatura o invertir en un bon calçat seran clau perquè sortim abrigats al carrer sense témer que el fred ens espatlli la jornada.

Error 1: No vestir-se per capes

A hores d'ara segur que el teu armari està ple de roba d'entretemps i d'hivern. Per a suportar un dia sense passar fred és vestir-se per capes, com una ceba, perquè no passis fred quan estiguis al carrer, però no et moris de calor quan estiguis en un lloc tancat, a la feina, l'oficina ...

Els errors de vestuari que et fan passar fred a l'hivern | Shutterstock.

.

Error 2: Deixar el coll a la vista

Abrigar-se el coll amb una bufanda, un buff, un mocador o un jersei de coll alt és una bona idea. Si no ho fem i el cos es refreda, quan la temperatura corporal baixa molt, les defenses de el cos es debiliten i és més fàcil agafar infeccions.

Error 3: Portar roba d'estiu

La roba d'estiu és molt lleugera, per això no és recomanable portar camises, bruses, pantalons o faldilles pròpies d'agost per a una jornada de desembre. Per no parlar de samarretes de tirants, crop tops que deixin la panxa a l'aire o sabates obertes com les Peep Toe.

Els errors de vestuari que et fan passar fred a l'hivern | Shutterstock

.



Error 4: Utilitzar calçat que no sigui de qualitat

Les mans i els peus són dues parts molt sensibles al fred, i si les mantenim calentes aconseguirem propagar la sensació de benestar per tot el cos. En definitiva, l'elecció del calçat és fonamental per no congelar-se i, per això, és una de les peces en el qual és recomanable invertir.

Els materials per plantar cara a les baixes temperatures són el cuir i els teixits impermeables i tèrmics que faran que sabates, botes i botins conservin el peu molt més calent. Fes-te amb un calçat de sola antilliscant que aguanti qualsevol tipus de terreny en diferents condicions climàtiques.

També és important que les sabates tinguin transpiració perquè puguin ser un bon aïllant del fred. Si optes per sabatilles d'esport, busca soles de dos o tres centímetres que serveixin com a material aïllant i opta per una talla més gran ja que en ocasions és important vestir amb mitjons tèrmics que són una mica més gruixuts que els normals.

Error 5: Vestir amb roba de pluja, encara que no plogui

El fred no sempre és igual a pluja o neu, per la qual cosa és important vestir-se cada dia en funció de les condicions meteorològiques de la zona. No utilitzis botes de cautxú si no està plovent. Pel mateix motiu, no utilitzis les botes o abrics de pell i estan caient a bots i barrals ja que no són impermeables.