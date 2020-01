El guanyador de la Llumineta de Reis 2020 de Regió7 ha estat Xavier Pous. Ha estat l'afortunat del premi sorpresa, que consistia en una capsa regal Moments inoblidables de Fent País. Enguany, a la casella guanyadora, la número 42, no hi havia jugat ningú , per tant, s'ha sortejat el premi entre tots els participants. Gràcies a tots els que hi heu pres part!