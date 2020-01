Els talls de cabell que triomfaran aquest nou any

La moda canvia i també les tendències estètiques. Tots volem mostrar un 'look' adaptat als nous temps, i l'arribada de l'any 2020 és una nova oportunitat per a ensenyar al món una nova cara de nosaltres mateixos.El món de la perruqueria s'adapta als nous temps amb diverses tendències que permeten adequar la nostra estètica al que es porta ara, i aquestes seran les cinc línies que més es portaran durant aquest nou l'any.

Degradats



Una tendència que ja és dominadora en els talls de pèl masculins i que continuarà consolidant-se en 2020. Res que suposi una enorme revolució, però sí una consolidació de l'estètica per la qual ja aposten especialment els més joves.

El degradat es podrà combinar amb altres possibilitats com les variacions de color (els reflexos naturals estaran a l'ordre del dia) o els serrells llargs que dotin al pentinat encara de major personalitat i distinció.

Els cabells llargs



Les cabelleres estan de moda. Molts protagonistes de pel·lícules i sèries dels últims anys han portat llargues cabelleres i això es nota cada vegada més en el dia a dia de la nostra societat.

No obstant això, portar els cabells llargs no ha de ser una qüestió aleatòria i sí una cosa ben cuidada, buscant 'looks' que mostrin moviment i dinamisme. Cuidar el cabell amb màscares i xampús específics és un 'must' d'aquesta mena de cabelleres, i segons sigui el teu tipus de pèl, podràs optar més fàcilment per cabelleres engominadas o desordenades en aparença (però sempre ben planificades).

Talls amb tisora



Un clàssic atemporal que torna a cobrar força. Amb l'objectiu de mostrar sensació d'imperfecció en el teu 'look' diari, un estil cuidat amb aires naturals i desenfadats pot ser el teu millor aliat.

Potser és l'estil que menys manteniment necessita, per la qual cosa pot ser ideal per a aquelles persones que viuen amb més presses o menys possibilitats per a acudir al seu perruquer de confiança.



El serrell, gran protagonista



Potser la major tendència d'enguany que acaba de començar, molts seran els que apostin per estils en els quals la part frontal de la seva cabellera es destaqui en diverses i variades formes.

D'una banda, els grans tupès són una opció creixent ja en els últims anys, que ara es moderarà i flexibilitzarà, en el sentit d'aconseguir una imatge més natural, desaliñada si es desitja, i menys exagerada.

A manera de contrapunt, es popularitzaran també els serrells 'cap avall', amb el cabell una mica més curt que els anteriors, ocupant part del front.

Apostes arriscades



Si cap de les anteriors et convenç i vols una cosa encara més original, pots apostar per opcions menys habituals, com l''estil Peaky Blinders', popularitzat amb la sèrie televisiva i adaptat als nous temps, o altres tendències arribades del Regne Unit.

A més, podràs apostar pels volums geomètrics, que dotaran el teu 'look' d'una personalitat més definida i que poden jugar amb determinats talls en forma de textures noves.