Uvimark, especialista en regals d'empresa i productes personalitzats

Uvimark és una empresa de venda per Internet especialitzada en productes personalitzats, per a empreses i particulars. Xapes, imants, tasses, clauers, bolígrafs, llibretes i adhesius són alguns dels productes amb més demanda, com també els tatuatges temporals.

El responsable d'Uvimark, Miguel Arpa, comenta que aposta fort pels tatuatges perquè «tenen molta demanda». Són com els que sortien a les bosses de patates o als xiclets, dels que s'enganxen a la pell mullant-los amb aigua, «han anat evolucionat per convertir-se en una nova forma d'expressió, amb moltes possibilitats. Creem tatuatges personalitzats amb color per lluir-los en ocasions especials. Duren entre cinc i set dies», remarca Arpa.

Uvimark, amb seu a Manresa, està en funcionament des del novembre passat. Miguel Arpa, que té una llarga experiència en el sector, està content de l'acceptació que té la nova empresa online. Al web es poden trobar milers de productes per personalitzar al gust del client, ja sigui amb missatges, logotips o imatges, i pensats per a marxandatge (pins, encenedors, bolígrafs...); per a esdeveniments (miralls, posavasos, camisetes, moneders, bosses, polseres...); regals amb fotos (tasses, coixins, puzles, espelmes, samarretes...); i tecnologia (tapa webcam, memòries USB, carregadors sense fils...). S'hi pot trobar de tot per a qualsevol tipus d'esdeveniment o promoció, remarca Arpa: «Hi ha una gran quantitat d'articles i de models, i la filosofia és anar ampliant i renovant l'estoc perquè s'adapti a les necessitats de particulars i empreses».

Uvimark, dedicada a la personalització de productes per a particulars i empreses, aposta també per articles ecològics: xapes, tasses, llibretes... «Aquesta línia de productes ecològics és molt interessant i cada cop té més bona acceptació», argumenta Miguel Arpa.

Uvimark distribueix principalment a Catalunya i a l'Estat espanyol, però també a d'altres països, per exemple a Colòmbia, «des d'on m'han demanat tatuatges de neó», assenyala Arpa. Amb una comanda mínima de cinc productes, Uvimark els personalitza amb el disseny del client. El pagament es pot fer amb targeta, a través de pay pal o per transferència. Les comandes que superen els 50 euros tenen l'enviament gratuït i s'entreguen a casa al cap de dos/sis dies, depenent si el tipus d'enviament és normal, ràpid o urgent. Segons explica Miguel Arpa, «tinc molts productes en estoc, i si no els proveïdors me'ls envien. El procés és molt ràpid». Treballa majoritàriament amb distribuïdors espanyols i europeus i destaca que són «productes de qualitat».

El perfil de clients d'Uvimark és ampli. A l'empresa de Miguel Arpa li arriben comandes per a campanyes publicitàries d'empreses i de promoció del negoci, per obsequiar la clientela, detalls per donar en època nadalenca, i productes per a festes particulars i per a celebracions com ara batejos, comunions i casaments. La personalització es fa tota a Manresa amb maquinària específica.