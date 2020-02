Tot el que es posa la model Olivia Palermo té un toc especial, i encara més si es tracta de peces dissenyades per ella mateixa, com la bossa que apareix en la imatge. És de cuir i la forma de con, recoberta de malles inspirades en les teranyines, remunta en certa manera al món infantil. Encara que la bossa de la fotografia és negra, també s'elaboren en altres colors, com per exemple el vermell robí, l'albergínia, el beix i el blanc com la neu.