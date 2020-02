Un jardí anglès

Givenchy confirma el seu compromís amb l'alta costura amb una col·lecció per a l'estiu 2020 en la qual ha homenatjat la relació d'amor entre les escriptores Virginia Woolf i Vita Sackville-West amb vestits transformats en flors i picades d'ullet als setanta.

La desfilada, emmarcada en la Setmana de la Moda de París, va obrir amb un elegant vestit jaqueta de color ivori lligat a la cintura, i pantalons setinats palazzo, molt elegants.

Clare Waight Keller ha aconseguit conquistar l'exigent passarel·la parisenca d'alta costura amb una col·lecció on la fantasia romàntica inspirada en els jardins anglesos marca la pauta.

Les models van passar quaranta-un looks que ens traslladen directament al camp anglès amb dissenys contemporanis. La directora creativa de la firma francesa apunta que la literatura és la seva principal font d'inspiració per a l'ocasió. Waight Keller es confessa enamorada dels jardins de Sissinghurst House (al sud d'Anglaterra), plantats per Vita Sackville-West.

La família que vivia al principi del segle XX en aquella mansió va ser la protagonista de la novel·la Orlando de Woolf, una obra que tractava temes tan polèmics en l'època com l'homosexualitat i el poder de la sexualitat femenina. Givenchy dibuixa una dona que conviu entre línies rectes i siluetes fluides. Els vestits de dues peces, formats per americanes estructurades amb espatlles lleugerament marcades i pantalons de tall de sastre, segueixen una estètica minimalista i es tenyeixen de blanc i negre. Els vestits, llargs i voluminosos, protagonitzen la col·lecció, en la qual els colors suaus es donen la mà amb tonalitats cridaneres com el blau Klein i el morat intens.