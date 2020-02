Reebok, sabatilles animades

L'empresa nord-americana Reebok llançarà una col·lecció càpsula inspirada en els icònics personatges Tom i Jerry, disponible a partir del 15 de febrer del 2020. Reebok recorre al passat a la recerca de nova inspiració. L'empresa alemanya de calçat recorre als icònics personatges de la sèrie de Warner Bros Tom i Jerry com a inspiració per a la seva última col·lecció càpsula. Els models de la nova col·lecció estaran disponibles en dos colors, amb un preu entre 45 i 63 euros en els models per a nens, i entre 89 i 180 en els models d'adults. La col·lecció inclourà també una jaqueta embuatada Reebok Tom & Jerry, samar-retes i un vestit amb caputxa.