Idees de Mary Poppins per tal d'evitar un tancament enganxat a la pantalla

Rentar els plats, sí. Com un gran pla familiar. Ho proposa amb coneixement de causa l'especialista en pedagogia de joc Imma Marín. "Dins de l'anormalitat, passar més hores a casa amb els nostres fills té també un costat positiu, aprofitem l'oportunitat i gaudim-la. Podem fer amb ells totes aquelles coses que normalment no fem per falta de temps", assenyala aquesta especialista en ludificació, qui planteja una sèrie d'activitats per a totes les edats.

Per exemple, aquesta, rentar els plats en família. "És alguna cosa que normalment no els deixem fer, perquè triguen molta estona, perquè ho deixen tot perdut, perquè no és pràctic. "Plantejar-los una activitat que normalment tenen prohibida els crida molt l'atenció", reflexiona la professional, que suggereix posar-los el davantal i fer una cadena (en funció de nombre de fills o nens a càrrec): un renta, un altre fa el servei de qualitat, per comprovar que ha quedat bé".

La cuina és un dels grans espais normalment semiprohibits pels nens que aquests dies de tancament forçat poden donar molt de joc (valgui la redundància). A més, no sol ser habitual que els petits puguin menjar un dia de cada dia a casa amb els seus pares; normalment els majors estan al treball i els nens al cole; així que aquests dies poden ser una oportunitat no sols menjar junts, també per a cuinar junts. Des del menjar o sopar diari –pensar-lo, preparar-lo i recollir-ho tot després- fins a receptes d'aquelles per a moments excepcionals: pastissos, magdalenes, galetes (a Youtube hi ha centenars de tutorials).



Amb una mica de sucre...

Més enllà de les fronteres de la cuina i sense sortir de casa –aquí el repte-, "tot es pot plantejar com una oportunitat: donar menjar als peixos, regar les plantes o posar una rentadora. Fer una mica de Mary Poppins i plantejar-ho com una aventura, com un repte, com una cosa extraordinària, no com una obligació", prossegueix Marín.

Aquests dies són també una oportunitat per buidar els armaris de joguines i descobrir jocs i ninots que no sabien ni que tenien i que redescobriran gairebé com si fossin nous, o d'asseure's a llegir les instruccions d'aquell joc que van portar els Reis i que tant ens va agradar però que no havíem tingut encara temps per a llegir i jugar. Jugar. Jugar a tot allò que "avui no, que és molt llarg i no tenim temps".



Túnel de rentada com Toy Story a la banyera

En un dos per un en època de coronavirus, Marín fa una altra proposta: aprofitar fer una posada a punt de cotxes i nines. Ficar-los tots la banyera i donar-los un bon bany. "És una activitat entretinguda i necessària que ens pot ocupar tota una tarda", assenyala la professional, qui planteja també que aquest és el gran moment per llegir. Perquè llegeixin els que ja saben llegir i perquè llegim els adults als quals encara no saben. O no sols llegir, també explicar històries. Per què no escriure-les? Aquests dies marcaran la Història i els petits estan sent protagonistes; escriure junts una espècie de diari o de conte sobre el que estan vivint i sentint aquests dies (o sobre el que els vingui de gust) pot ser un document per a la seva història de vida que de majors els agradarà tenir.

També és un bon moment per a mirar fotos. Vivim en una època en la qual fem moltíssimes fotos, però gairebé no tenim temps d'asseure'ns a mirar-les. Podem fer una projecció de fotos de les vacances o de quan eren petits (viatjar en el temps des del sofà de casa, no sols no està prohibit, sinó que és molt sa). I, per què no, fer un àlbum junts, aquells pels que també rarament trobem el moment. I aquell puzle de 1.000 peces que li van regalar al major per al seu aniversari però que mai trobeu el moment? No ja excusa, el moment és ara! Si no és aquests dies, quan?



Pactar amb els fills les pantalles

Evidentment, per molt Mary Poppins que se sigui, en algun moment voldran pantalla i, els adults, també (en alguns casos fins i tot més). "Hem d'arribar a un pacte. Quant temps i quan. Podem consensuar un moment i que sigui el mateix per a tots. Els nens poden mirar una estona la tauleta o la tele i nosaltres aquesta estona, connectar-nos a comentar la jugada per whatsapp amb les nostres amigues o llegir les últimes notícies. Després, apaguem pantalla tots, ells i nosaltres". Aquí queda el repte. Sort!