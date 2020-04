Un vi per acompanyar un bon àpat o per gaudir d'un bon llibre

Aquesta setmana, la proposta d'El Petit Celler és l'Abadal Matís.

El celler Abadal posa en valor el potencial vinícola del Bages i en transmet la seva essència i la seva personalitat. Elabora vins expressius i autèntics, amb la voluntat de traslladar-hi les sensacions que es desprenen del paisatge boscós que envolta la zona. La identitat del territori es reflecteix posant en valor les varietats autòctones: Picapoll, Mandó i Sumoll aporten un caràcter únic als vins Abadal.

Abadal Matís

Un matís és un petit detall que fa que alguna cosa sigui especial. L'Abadal Matís és un vi negre llarg i elegant amb un matís d'aromes balsàmics i de sotabosc, que neix de la unió de la varietat històrica recuperada, la Mandó, amb les varietats internacionals Cabernet Sauvignon i Merlot. Destaca per la seva riquesa aromàtica, d'aromes de fruita vermella madura (cirera, mora) amb un fons especiat, sensacions de garrofa, pebre negre i tocs balsàmics que refresquen i donen harmonia. També hi ha referències a fruita licorosa i fruita vermella (gerds). La seva criança de més de deu mesos en bóta de roure de gra fi enriqueix el conjunt, aportant maduresa a la boca i sensacions finals de xocolata i tabac.

Amb quins plats pots acompanyar l'Abadal Matís? És un vi que marida molt bé amb arròs amb costella i bolets, amb magret d'ànec i també amb raviolis de carbassa i pernil ibèric amb salsa de ceps i tòfona.

Si no has tastat l'Abadal Matís no deixis passar l'oportunitat.