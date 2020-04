Idees de regals per al Dia de la Mare confinat

La mare sempre es mereix un bon regal. El confinament no és excusa per comprar-li un detall o sorprendre-la amb un val regal. Hi ha establiments que t'ho posen fàcil: fas la comanda online i t'ho envien a domicili.



Regala Gastronomia

CAL SPAGUETTI

Vols sorprendre la mare amb un bon àpat? El restaurant Cal Spaguetti, de Manresa, cuina per tu aquests dies de confinament. Arrossos, fideuàs, graellades de peix... hi ha varietat de plats per escollir. I el menú especial per al Dia de la Mare serà un plaer per al paladar amb gambetes a l'allet, carpaccio de bou amb encenalls de parmesà i llagostins salats amb vinagreta per compartir; i un segon plat a escollir entre entrecot de vedella al gust o bacallà amb muselina d'alls negres, mel i sèsam. De postres, pastís de formatge i una ampolla de vi o de cava. Més informació i reserves: 609921825, a la pàgina web, a Facebook i a Instagram @calspaguetti.

Regala Moda

MIMA'T BOUTIQUE

Regalar moda sempre és un encert. Establiments com Mima't Boutique, de Manresa, han apostat fort per les vendes online. A la seva pàgina web hi trobaràs col·leccions per a dones femenines, elegants i modernes. Roba casual i de festa per a totes les edats. Si vols regalar roba a la mare, a la botiga online de Mima't hi trobaràs una àmplia col·lecció de peces per escollir, fer la compra i rebre-les a domicili. O si ho prefereixes, pots optar per targetes regal perquè s'ho gasti amb allò que més li agradi, ja sigui per Internet o a la botiga física un cop s'acabi el confinament. Els clients que comprin aquests vals durant l'estat d'alarma tindran un obsequi. No t'ho pensis més i sorprèn a la mare amb roba còmoda i original!

Regala decoració

FES MÉS

Sentir-se a gust a casa és bàsic, i més ara que ens hi hem de passar més hores que mai. Has pensat fer algun canvi en la decoració? La mare ja fa dies que dona voltes en renovar elements decoratius, coixins, gerros, espelmes...? si és així, Fes Més t'ho posa fàcil i et dona la solució per al Dia de la Mare. Al seu web hi trobaràs un ampli assortiment de productes que podràs comprar online, amb servei a domicili. Sigues detallista i busca a Fes Més allò que dient per la mare. També hi trobaràs mobiliari per adequar el jardí o la terrassa ara que arriba el bon temps.