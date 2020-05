El vi Ratpenat, un blanc ecològic per prendre consciència del paper dels ratpenats a l'ecosistema

Ets més de vi blanc? T'agrada tastar nous sabors? En època de confinament qualsevol excusa és bona: per acompanyar un bon àpat, per una celebració íntima, per gaudir d'una pel·lícula o d'un llibre. Aquesta setmana, la proposta de El Petit Celler és el Ratpenat, un vi blanc ecològic del Celler Credo, que aposta per la defensa de la biodiversitat. Pots fer la compra online a petitceller.com

Celler Credo és el projecte de vins blancs mediterranis de la família i l'equip de Recaredo, un dels referents del Penedès. Elaboren vins ecològics i biodinàmics des del màxim respecte per la terra i la biodiversitat amb un cultiu plenament de secà. El resultat són vins refrescants, rics en matisos, d'estil sec i summament expressius.

El vi Ratpenat va néixer del compromís entre el Celler Credo i el Museu de Ciències Naturals de Granollers, per a la defensa del medi ambient i dels éssers vius que l'habiten. L'objectiu és divulgar la importància del ratpenat per a l'equilibri de l'ecosistema, com a eficient insectívor natural a la vinya. Ratpenat és un vi blanc profund i essencialment gastronòmic, elaborat amb la varietat macabeu.

Actualment, la col·lecció de Vins de Biodiversitat de Celler Credo està integrada per tres vins transformats en missatges directes per apropar el respecte per la biodiversitat als amants del vi i la gastronomia: Ratpenat (100% macabeu), Volaina (estudi de papallones com a bioindicadores del canvi climàtic; 100% parellada) i Mirabelles (projecte d'abelles a les finques de més alçada; 100% malvasia de Sitges).

Si no has tastat el vi Ratpenat no deixis passar l'oportunitat. És la recomanació de El Petit Celler per aquesta setmana, i segur que trobes el moment d'obrir una ampolla de vi i assaborir-lo. El pots comprar a la botiga online de El Petit Celler, on hi trobaràs nombroses referències de vins, caves i destil·lats.