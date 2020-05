5 exercicis que et faran perdre pes i guanyar múscul sense sortir de casa

Men's Health recomana fer exercici lleuger i no sobrecarregar els músculs sortint a córrer massa sovint | Arxiu particular

Ràpid, concís i amb resultat gairebé immediat. Es tracta de cinc exercicis, de 25 minuts, destinats a guanyar múscul en tot el cos. Es tracta d'una pauta dissenyada per Mens' Health pensada per a realitzar tres vegades a la setmana. Amb un dia de descans entre les sessions. L'entrenament té sis senzills passos per a guanyar múscul, perdre pes i posar-se a to.



Pas 1

En posició de planxa, sobre un banc amb l'avantbraç esquerre secundat i una separació de cames a l'ample de les espatlles, s'ha d'agafar una mancuerna amb la mà dreta i fer un rem per a dorsal a una mà. N'hi ha prou amb 4 sèries: dos amb cada braç.



Pas 2

Cal canviar la postura i ficar-se al llit sobre la part alta de l'esquena, amb les cames doblegades i els peus recolzats al terra, estrenyent abdominals, glutis i aixecant el darrere. I, amb un pes en cada mà, cal fer una press per a pit. També es tracta de quatre sèries.

Pas 3

Ens posem drets. I, amb un pes a la mà dreta. Fem una gambada amb la cama esquerra mentre aixequem la mà amb una press per a espatlles. També són 4 sèries. Dos amb cada braç.

Pas 4

Tombat, en aquesta ocasió boca amunt, cal sostenir dues peses amb els braços estirats i pujar i estirar les cames sense tocar el terra amb els nostres peus. Unes altres 4 sèries i llest.



Pas 5

Amb una pesa entre les mans, acabem l'exercici amb un esquat amb salt si encara tenim força. Amb aquestes 4 sèries s'acaba l'entrenament

A més d'aquestes pautes, també és recomanable exercicis a l'aire lliure. Molts ciutadans aposten per baixar els quilos guanyats en quarantena sortint a córrer. I, per la inexperiència, arriben el cruiximent i les sobrecàrregues. Per això, publicacions especialitzades com "Men's Healt" es fan això de l'últim senzill entrenament de moda per a perdre pes i a més evitar lesions.

D'altra banda, per a recuperar, una coneguda fruita també pot ser una bona opció: la pinya. Els estudis realitzats diuen que els seus carbohidrats ajuden a recuperar ràpidament després d'un esforç, per tant es recomana consumir-la just després de l'exercici. La clau és el glucogen que es recupera, que s'ha gastat prèviament en l'esforç físic. D'altra banda, la pinya conté bromelina, que és una alzina que ajuda a reparar les fibres musculars danyades i que provoquen el cruiximent.