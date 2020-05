Vinyarets, un homenatge als orígens de la D.O. Penedès

El temps de confinament és també temps de descobriment i de tornar als orígens. Aquesta setmana la proposta de El Petit Celler és Vinyarets, el nou projecte de la Família Torres al cor de la D.O. Penedès. Pots fer la compra online a petitceller.com

La Família Torres, viticultors i elaboradors de vins des de fa més de 150 anys, ha volgut retre un homenatge a la seva terra originària amb la nova gamma Vinyarets, una selecció de vins elaborats amb varietats tradicionals i amb la qual vol mostrar la diversitat, riquesa i singularitat d'aquesta terra vitivinícola mil·lenària.

El projecte, liderat per Miquel Torres Maczasseck, membre de la cinquena generació, posa en valor una denominació d'origen com és el Penedès, amb una varietat de sòls i de clima que la fa gairebé una zona única al món pel que fa a possibilitats vitivinícoles. Des de les vinyes més meridionals del Garraf fins als turons del Penedès superior, gairebé a 950 metres d'alçada.

Vinyarets 2018 és un cupatge de varietats autòctones i tradicionals com la garnatxa, l'ull de llebre i el sumoll. El most fermenta durant una setmana aproximadament en dipòsit d'acer inoxidable per passar posteriorment a un envelliment parcial en barrica, que el suavitza i li dona un matís afinat i molt atractiu en boca. Una aposta segura per plats de carn, formatges i receptes típiques de la gastronomia catalana.

Vinyarets 2018 és un cupatge de varietats autòctones i tradicionals com la garnatxa, l'ull de llebre i el sumoll. El most fermenta durant una setmana aproximadament en dipòsit d'acer inoxidable per passar posteriorment a un envelliment parcial en barrica, que el suavitza i li dona un matís afinat i molt atractiu en boca. Una aposta segura per plats de carn, formatges i receptes típiques de la gastronomia catalana.

Aquesta es la recomanació de El Petit Celler per aquesta setmana, esperem que t'agradi!