Vins Verdejo, versàtils i refrescants

La varietat Verdejo són vins blancs elaborats com a mínim amb el 85% de raïm Verdejo. Són blancs de qualitat reconeguts per les seves característiques sensorials fresques i originals, que reporten gran satisfacció al paladar. Són vins molt versàtils, que funcionen bé tant amb un aperitiu com amb un àpat. Una selecció de Verdejo és la proposta d'aquesta setmana de El Petit Celler, amb una oferta variada i de qualitat.



Ermita Veracruz

Celler de Nava de Rei, amb una orientació privilegiada a la vora del riu Duero, la qual elabora aquest vi de les vinyes més velles de la família amb uns criteris de baixa producció. És profund i complex, amb notes cítriques i florals ben definides.

Marqués de Riscal Limousin

Pioners i grans impulsors en l'elaboració de vins tranquils a la DO Rueda, Limousin sorgeix de vinyes de més de 40 anys de les zones mes altes de la Seca i de Segòvia. Amb una criança sobre lies i en bótes de roure francès es mostra untuós, amb notes de fruits secs i fusta torrada.

La camioneta

La camioneta et transporta a les brises marines d'un xiringuito de platja o als capvespres a la plaça de barri on comparteixes l'alegria d'estar amb els teus. Aquest Verdejo fresc i lleuger és ideal per maridar amb bona companyia i brindar pels bons moments.

Finca Montico

Les vinyes velles conreades sobre sòls pobres de cant rodat de la Finca de Montico, són capaços de donar la màxima expressió de la verdejo en aquest vi. En celler treballen amb les tècniques més avançades i el màxim respecte a aquest raïm per aconseguir un vi autèntic, capaç de realçar la puresa que defineix els grans vins de Rueda.

Palacio de Bornos. La Caprichosa

Vi blanc fet amb el raïm de la parcel·la més especial del celler, situada a la finca que dona nom al vi, amb més de 30 anys d'antiguitat. Dins de la D.O, és el que té més projecció actualment. És un vi untuós i amb cert volum.

Celeste Verdejo

Sense secrets, com el millors vins, fidel al seu terrer d'origen. Aquestes vinyes de Vilafranca del Duero ens apropen al cel, i Celeste es el reflex d'aquesta connexió tant màgica. Particularitat d'un paisatge únic, bressol de la Verdejo, emoció i intensitat.

Si vols descobrir aquests vins blancs Verdejo els pots trobar a la botiga on line de El Petit Celler. Esperem que t'agradin!