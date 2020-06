El truc definitiu per deslliurar-te de mosques i mosquits a casa aquest estiu

És època de mosques i de mosquits, però també de dormir amb la finestra oberta. La primera onada de calor que hem viscut aquests dies i que ha fet que centenars de persones s'enfrontin de nou a la necessitat de dormir amb una mica d'aire a l'habitació ha portat una altra vegada un dels inconvenients de l'estiu: la multiplicació dels mosquits i les mosques que entren a la teva casa sense avisar i que fa que molts s'aixequin amb desenes de picades. Però hi ha una solució per a evitar els inconvenients que ens produeixen aquests insectes. Es tracta de les plantes carnívores. Un tipus de plantes que es venen en grans superfícies com Ikea o Leroy Merlin (a vegades fins i tot en comerços com el supermercat alemany Lidl) i que segons els consumidors donen molt bon resultat.

Però com actuen? Els que han provat aquest tipus de mètode asseguren que normalment les plantes atreuen a les mosques i els mosquits amb els colors brillants de les seves flors. Quan aconsegueixen captar la seva atenció tanquen les seves fulles i se les "mengen". Passen diversos dies fins que la planta torna a obrir-se i pot tornar a enfrontar una nova "caça".

No obstant això els qui han provat aquest mètode adverteixen que aquest tipus de plantes també necessiten cures com la resta. Cal regalar-les, deixar que els toqui una mica el sol (però no massa), i vigilar-les pràcticament diàriament. Això sí, si amb elles aconseguiràs deslliurar-te dels mosquits hauràs fet sens dubte una bona compra.

Recorda que deslliurar-te dels insectes com els mosquits (que és el que et proposem en consells com els d'avui), no sols és bo per la teva salut i fins i tot per la teva tranquil·litat. També és necessari si el que vols és tenir la teva casa neta.

No fa falta gastar-se molts diners ni invertir massa temps a netejar totes les estades de la teva llar de manera conscienciosa. N'hi ha prou que sàpigues fer-ho d'una forma eficient perquè els resultats siguin els òptims i els que una llar com la teva mereix.